Новый министр образования планирует перевод русских школ на эстонский: что думают об этом в Ида-Вирумаа?

О чем именно договорились?

Партии, входящие в новую правительственную коалицию, имеют разное представление о будущем русскоязычной школы в Эстонии.

Перед заключением коалиционного договора центрист Андрей Коробейник предполагал, что пункта о языке обучения в нем либо не будет, либо он будет очень обтекаемым. Уходящий с поста премьер-министра Юри Ратас заверил, что возможность учиться в школах на русском языке останется.

В своей речи перед парламентом о приоритетах правительства тогда еще кандидат в премьер-министры Кая Каллас упомянула школы только в контексте коронавирусных ограничений.

Пост министра образования в ходе переговоров достался реформистам. Новый министр образования Лийна Керсна сказала, что, согласно договору, Министерство образования первым делом начнет подготовку плана действий по переходу к обучению на эстонском языке.

"Там уже проделана большая работа: недавно Тартуский университет опубликовал исследование RITA, которое дает очень много информации", - добавила министр.

Кроме составления плана, в коалиционном договоре записано, что государство выделит дополнительные средства для организации эстоноязычного обучения в детских садах и школах.

Педагоги о планах нового министра образования

Ирина Янович, директор Кренгольмской гимназии Нарвы, депутат Нарвского горсобрания:

“Если со стороны Центристской партии представителей в правительстве мы знаем - они уже работали в этой сфере, то членов Реформистской партии в кабинете министров я знаю только некоторых. Министр образования, мне кажется, человек для многих новый. Я тоже нигде с ней не пересекались.

Коалиционный договор поддерживает частичный переход школ на эстонский язык обучения, но, в то же время у нас есть конституционное право получать образование на русском языке”.

По мнению Ирины Янович договор больше нацелен на увеличение эстоноязычного преподавания в детских садах. Если гимназия работает по системе 60 на 40, то теперь, кажется, есть план менять государственную программу обучения и вносить предметы на эстонском языке и в основной школе, говорит директор Кренгольмской гимназии.

Сейчас этот вопрос сама решает каждая школа, и во многих это уже есть в виде языкового погружения, предметов на эстонском или большего количества часов эстонского языка.

Юрий Рауд, учитель труда, депутат Нарвского горсобрания считает, что пока озвученные планы - очень общие.

“Решения принимает не один министр, и стратегию разрабатывает не один министр. Поэтому, я считаю, пока рано давать какую-то оценку. Пока ничего радикального не предложено. Идея задействовать в школе больше эстонского языка, конечно, полезна и для государства, и для молодежи. Да, это пугает старшее поколение, это пугает, может быть, тех, кто учится на русском, и кого лишняя нагрузка не очень интересует. Но, в целом, по своей молодежи, которая владеет двумя языками, мы знаем, что это плюс”.

“Это пугает и тех политиков, которые всегда строили свою политическую жизнь на, якобы, защите русскоязычного образования и на существовании этого конфликта”, - добавил он.

Конкретные вопросы, по мнению Юрия Рауда, можно будет задавать, когда планы будут положены на бумагу, и будет понятно, как Минобразования собирается обеспечить их выполнение методически, технически и людьми.

Юрий Афанасьев, учитель биологии и председатель правления Нарвского профсоюза работников образования:

“Хотелось бы, чтобы образование было на русском языке, на родном. Чтобы сохранилось хотя бы так, как сейчас есть - 60 на 40, хотя это тоже не самый лучший вариант. Нужны качественные учебники, качественная методика. Эстонский знать, конечно, необходимо, но получать знания на другом языке - это очень-очень сложно. Поэтому хотелось бы, чтобы дети получали знания на своем языке, но при качественном изучении эстонского языка”.

Юрий Афанасьев добавил, что общается с коллегами на эту тему, и высказывает сейчас не только свое личное мнение, но и мнение коллег.