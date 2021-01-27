Выход Transferwise на биржу принесет астрономическое состояние эстонским основателям компании

Cама TransferWise не комментирует биржевые планы, и пока неизвестно, сколько акций будет продано и какой может оказаться стоимость компании при первоначальном размещении.

Летом американский фонд венчурного капитала D1 Capital Partners купил акций TransferWise на сумму 200 млн долларов, в результате чего ценность компании выросла до 5 млрд долларов.

Несколько дней назад информационное агентство Reuters сообщило, что шведская платежная компания Trustly также планирует выйти на биржу во втором квартале. IPO, вероятно, состоится в конце апреля или начале мая, и ожидается, что ценные бумаги будут котироваться на Стокгольмской фондовой бирже.

Согласно одному источнику Reuters, ожидаетcя, что ценность Trustly увеличится до 6-8 миллиардов евро, другой источник называет рост до 7-9 миллиардов евро, то есть 11 миллиардов долларов. Оценить стоимость TransferWise во время IPO можно, проведя сравнение с этими цифрами.

У TransferWise, который несколько дней назад отметил 10 лет с моменты открытия, есть 10 миллионов клиентов, которые осуществляют переводы через них в среднем на 6 миллиардов долларов в месяц. Представительства компании открыты в 14 странах мира. Оборот за предыдущий финансовый год (закончившийся 31 марта) увеличился на 70% до 303 миллионов фунтов стерлингов, или 343 миллионов евро. Прибыль TranferWise в прошлом году выросла более чем вдвое и составила 21,3 миллиона фунтов стерлингов (24 миллиона евро).

Маржа операционной прибыли TransferWise в прошлом году составила 7,2 процента, при этом у Trustly, по словам источника, она равна лишь двум процентам.

По итогам прошлогоднего раунда финансирования Trustly компания стоила 2 миллиарда долларов, а TransferWise на тот же момент - 5 миллиардов долларов.

Основываясь на приведенных выше цифрах, можно предположить, что стоимость TranferWise может быть в два-три раза выше. К тому же, TransferWise значительно лучше известен на международном уровне, чем Trustly.

Таким образом, в результате размещения акций стоимость TransferWise может вырасти до 25–30 млрд долларов (20 до 25 млрд евро).

Согласно годовому отчету TranferWise, компания выпустила 35,66 млн акций, и согласно последним данным реестра акций, Таавет Хинрикус владеет 4,88 млн акций, а Кристо Кяэрманн владеет 7,18 млн акций, что составляет 13,7 и 20,1 процента акций компании соответственно.