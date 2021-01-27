Алаталу: Ратас и Кальюлайд — кандидаты в президенты

В августе 2021 года пройдут выборы президента Эстонии в Рийгикогу. Коалиция пока не представила свою кандидатуру на пост президента. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Тоомас Алаталу сказал, что президентские выборы, вероятнее всего, не будут простыми и потребуется созыв Коллегии выборщиков:

«В соответствии с принятой в Эстонии Конституцией, президентом может стать лицо, избранное верхушкой власти, которое раскручивается перед выборами прессой, так как оно может быть малоизвестным большинству населения на момент выборов. Как это и было с нынешним президентом Керсти Кальюлайд.

С момента обретения независимости президент избирался шесть раз, и только в 2011 году это произошло, так как задумали авторы Конституции (Тоомас-Хендрик Ильвес против Индрека Таранда, что, конечно, заставило народ усмехнуться). Несмотря на очевидные упущения, Закон о выборах не был изменен, а на практике это означает, что президентом становится представитель правящей коалиции. Настоящая коалиция состоит из Партии реформ (34 места в Рийгикогу) и Центристской партии (25 мест) и традиции таковы, что если представитель одной партии занимает должность премьер-министра, то другая будет выдвигать кандидата в президенты.

Согласно этой логике, предыдущий премьер-министр Юри Ратас мог бы стать президентом, но его не поддерживают реформисты и социал-демократы, которые поддержали кандидатуру Каи Каллас на пост премьер-министра (11 мест), они считают, что нынешний президент Керсти Кальюлайд должна быть переизбрана. Осмелюсь предположить, что именно эти двое (Ратас и Кальюлайд) — кандидаты в президенты, но рассмотрение их кандидатур будет долгим.