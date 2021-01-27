Вакцину Pfizer будут производить в том числе на заводе их прямых конкурентов

Сначала компания предоставит BioNTech свои производственные мощности во Франкфурте-на-Майне.

Исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон в опубликованном во вторник интервью газете Le Figaro уточнил, что завод в Германии был выбран из-за своей географической близости к заводу BioNTech. Хадсон также пояснил, что процесс расфасовки этой вакциной непростой. "Он должен проходить в стерильной среде при очень низких температурах", - добавил он.

Правительство Франции просит Sanofi задействовать свои мощности для выпуска вакцин от конкурентов в связи с высоким спросом и проблемами в поставках уже одобреных препаратов, отмечает АР.