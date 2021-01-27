Силы обороны Эстонии осваивают новый противотанковый комплекс

Один из инструкторов, cотрудник израильской компании-производителя комплекса Rafael, отметил, что эстонские военнослужащие оказались способными учениками, которые вскоре смогут самостоятельно готовить хороших операторов вооружения. Эксплуатация комплекса «в заснеженных условиях и на непривычном ландшафте» оказалась «новым опытом» для израильтян, добавил он.

По словам командира противотанковой роты майора Дмитрия Кондратенко, несмотря на то, что поначалу система казалась сложной, военнослужащие быстро ее освоили: «Помимо самих комплексов мы получили симуляторы, позволяющие обучать и тестировать персонал как в помещении, так и на улице. Военнослужащие смогут проходить обучение и оттачивать свои навыки на симуляторах начиная с февраля».

Spike LR – противотанковый комплекс высокой дальности, способный поражать цели на расстоянии до четырех километров. «Мощный и современный», – охарактеризовал возможности оружия майор Дмитрий Кондратенко.

Комплекс позволяет стрелять в режиме «выстрелил и забыл» – после осуществления спуска оператор не должен сопровождать цель. Ракета Spike LR управляется по оптоволоконному кабелю, благодаря чему ее можно перенацелить на другой объектв полете. Комплекс также позволяет поражать закрытые цели – то есть такие, которые не находятся в прямой зоне видимости.