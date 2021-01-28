Вне дома: «Вкусный Тарту» приглашает в феврале насладиться гастрономическими впечатлениями

«В этом году мы предоставили возможность присоединиться к кампании большему числу ресторанов, у которых имеется высокая мотивация предложить посетителям соблазнительные специальные меню, – сказал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм. - Последний год в связи с действующими ограничениями и уменьшением числа посетителей был сложным для сектора общественного питания, и поэтому я приглашаю тартусцев и гостей нашего города получить новые гастрономические впечатления».

Рестораны разработали специально для месяца «Вкусный Тарту» новые меню, в которых используются по возможности в большей части местные продукты, а при их составлении свои отзывы ресторанам предоставило компетентное жюри.

Месяц вкусовых впечатлений «Вкусный Тарту», ожидающийся жителями и гостями города, состоится в этом году уже в седьмой раз. Специальными меню из трех блюд можно будет наслаждаться весь февраль: цена предложения составляет 21–25 евро.

В инициативе «Вкусный Тарту 2021» участвуют: Antonius, Cafe Shakespeare, Cafe Truffe, Chez André, Dorpat, Entri, FII, GMP Patisserie, Gustav Gastro Cafe, Kampus, кафе-ресторан Välk, Lihuniku Äri, Meat Market, Pepe´s, Pierre, Polpo, Püssirohukelder, Spargel, Taverna, Trikster Tihane, Werner, Vilde ja Vine, Drinkgeld/Ülikooli kohvik.

Согласно уже сложившейся традиции усилия ресторанов могут оценить также и гурманы – на основании оценок, поставленных в феврале посетителями ресторанов, выяснится любимый ресторан посетителей. С меню и ресторанами можно ознакомиться на сайте мероприятия www.maitsevtartu.ee.

Ответственные предприятия общественного питания и размещения в Тарту имеют потребительскую маркировку «Здесь безопасно». Потребительская маркировка означает, что ресторан, кафе или гостиница присоединились к соглашению о добрых намерениях, которое разработали предприятия общественного питания города Тарту с целью сообща остановить распространение коронавируса.