Ср, 27.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Больше получить вид на жительство для работы в Эстонии невозможно: ходатайств подано больше, чем предусмотрено квотой
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Больше получить вид на жительство для работы в Эстонии невозможно: ходатайств подано больше, чем предусмотрено квотой

Рабочие. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

На сегодняшний день в Департамент полиции и погранохраны поступило уже более 1600 ходатайств о получении вида на жительство для работы и предпринимательства. На основании миграционной квоты департамент может выдать иностранцам 1315 таких видов на жительство.

"Остальные ходатайства получат отрицательный ответ. В качестве альтернативы в Эстонии можно работать на основании визы и зарегистрировав кратковременную работу, что не зависит от миграционной квоты", – сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

До того, как иностранец приступит к работе, работодатель должен оформить краткосрочную работу в департаменте, это можно сделать на сайте полиции.

Сейчас подать ходатайство для получения вида на жительство еще могут спортсмены и творческие работники, которым соответственно выделено 24 и 25 видов на жительство.

Данная квота не касается иностранцев, ходатайствующих о виде на жительство для учебы в Эстонии, а также граждан стран ЕС и членов их семей, а также граждан США и Японии. К этой квоте не относятся и ученые, преподаватели, крупные инвесторы, а также иностранцы, занятые в сфере ИТ и коммуникаций либо приехавшие на работу в стартапы. Также квота не касается людей, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии для переселения к члену семьи.

Миграционная квота на 2020 год составляла 1314 человек.

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