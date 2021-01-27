Больше получить вид на жительство для работы в Эстонии невозможно: ходатайств подано больше, чем предусмотрено квотой

"Остальные ходатайства получат отрицательный ответ. В качестве альтернативы в Эстонии можно работать на основании визы и зарегистрировав кратковременную работу, что не зависит от миграционной квоты", – сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

До того, как иностранец приступит к работе, работодатель должен оформить краткосрочную работу в департаменте, это можно сделать на сайте полиции.

Сейчас подать ходатайство для получения вида на жительство еще могут спортсмены и творческие работники, которым соответственно выделено 24 и 25 видов на жительство.

Данная квота не касается иностранцев, ходатайствующих о виде на жительство для учебы в Эстонии, а также граждан стран ЕС и членов их семей, а также граждан США и Японии. К этой квоте не относятся и ученые, преподаватели, крупные инвесторы, а также иностранцы, занятые в сфере ИТ и коммуникаций либо приехавшие на работу в стартапы. Также квота не касается людей, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии для переселения к члену семьи.