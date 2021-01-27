В Европе сняли запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

"Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам, - заявил главный исполнительный директор ведомства Патрик Ки. - Проведенная оценка была полностью независимой. Мы задавали сложные вопросы до тех пор, пока не получали ответов, и настаивали на решениях, которые удовлетворяли бы нашим собственным требованиям безопасности".

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) еще в ноябре 2020 года разрешило Boeing вернуть самолеты в эксплуатацию.

Полеты самолетов 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года, сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы, в ходе которой при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.