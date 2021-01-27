Юри Ратас войдет в состав комиссии Рийгикогу по окружающей среде

«В Рийгикогу я намерен приступить к работе в комиссии по окружающей среде, чтобы продолжить начатое мной в наиболее близкой мне сфере. Среда объединяет нас всех — от ее состояния зависит, насколько хорошо будет жить нам, и последующим поколениям. Работа эта охватывает все сферы, поскольку с окружающей средой напрямую или косвенно связана вся наша повседневная жизнь», - написал Ратас в социальных сетях.

«На посту премьер-министра я стоял за то, чтобы Эстония присоединилась к единой для Европейского Союза цели достигнуть к 2050 году климатической нейтральности. Теперь я думаю, что наша цель должна быть еще более амбициозной — чтобы эстонское государство поставило бы во главу угла своей экологической политики переход на восстанавливаемую энергию и к 2050 году — на нейтральную по отношению к климату экономику», - подчеркнул Ратас.