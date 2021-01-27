Эстония и Финляндия обсуждают возможность восстановления рабочей миграции

«Мы понимаем, что принятые финской стороной решения исходят из необходимости защиты здоровья населения и важности предотвратить распространение вируса, в том числе, его новых штаммов, - сказал в ходе встречи вице-канцлер МИД Эстонии Эрки Кодар. - Цель представленных эстонской стороной предложений — найти возможности для восстановления трансграничных поездок, в том числе, трудовой миграции для восстановления дееспособности экономики».

В представленных рабочей группой для обсуждения предложений учтены необходимость защиты здоровья населения и ограничений распространения вируса, рассматривалась возможность введения требования тестирования для лиц, въезжающих в Финляндию, а также временных ограничений по возвращению в Эстонию.

Предложения, представленные финской стороне для рассмотрения, касаются сферы деятельности ряда ведомств. Участники эстонско-финской группы договорились, что детальное обсуждение предложений на уровне экспертов обеих стран в области здравоохранения продолжится в ближайшие дни. Сама рабочая группа для продолжения обсуждений соберется на следующей неделе. Эту же тему затронули в среду в ходе проведенной в режиме видеоконференции встречи министров иностранных дел Эстонии и Финляндии. К этой теме министры двух стран вернутся и в предстоящую пятницу.

С 27 января Финляндия ввела жесткие ограничения на въезд: до 25 февраля въехать в Финляндию могут только работники, чей труд необходим для жизнедеятельности общества. Если говорить конкретнее, попасть в Финляндию смогут работники сферы здравоохранения, логистики, дипломаты, спасатели и журналисты.