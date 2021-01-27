Путин выразил готовность улучшить отношения с Европой

Президент РФ уверен, что у России и Европы имеются общие основополагающие ценности, включая культуру. "По сути, это одна цивилизация", - сказал Владимир Путин. "Мы должны вернуться к позитивной повестке. Россия заинтересована в этом, и я убежден, что в этом заинтересованы и европейские страны", - добавил он. В то же время российский президент не выдвинул никаких конкретных предложений для улучшения двусторонних связей.