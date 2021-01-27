Ждите звонка: в Ласнамяэ начнут вакцинировать пожилых людей

"Поскольку уровень распространения коронавируса в Ласнамяэ очень высокий, было принято решение задействовать в этом проекте и Medicum. Число пожилых людей старше 80 лет, которые относятся к Medicum - 1800. Семейные врачи начнут с понедельника звать их на вакцинацию", - рассказала завотделом Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

По словам Фридеманн, среди пациентов центра семейных врачей Линнамыйза, где уже проходит подобная вакцинация, не пришли пока получить прививку 25% из пришлашенных людей, но речь скорее идет не об отказниках, а о тех, кто решил немного подумать.

В Эстонии на данный момент от COVID-19 было вакцинировано 29 594 человека. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.