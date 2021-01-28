Газета: канцлера Министерства социальных дел вакцинировали вне очереди

12 января председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агрис Пеэду сообщил Postimees, что в медучреждении высокий интерес к вакцинации, а по состоянию на тот день вакцинацию прошли свыше 1400 человек. На тот момент никто не сообщал об отказе от вакцинации, а также больница не располагала информацией о количестве отказавшихся.

«Мы начали вакцинацию в декабре с медработников передовой линии: прежде всего, это сотрудники скоро помощи, отделения неотложной помощи и люди, работающие с имеющими Covid пациентами. На сегодняшний день мы предлагаем возможность всем своим работникам здравоохранения», - сказал тогда Пеэду.

«Для обеспечения эффективности мы также в первую очередь вакцинируем оказывающий кризисную помощь персонал больницы. Постепенно очередь дойдет до вспомогательного персонала, который также играет важную роль в обеспечении жизнеспособности больницы и контактирует с медицинским персоналом и пациентами в своей повседневной работе, например, с инженерами по медицинской технике, ИТ-персоналом, секретарями, помощниками и т. д.», - объяснил Пеэду.

В совет PERH входят Георг Мянник, Марика Приске, Имрел Раммул, Свен Кирсипуу, Владимир Шокман и Михаил Кылварт.

23 января Postimees писал о том, что не все медики хотят вакцинироваться.По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, не все сотрудники сферы здравоохранения хотят вакцинироваться, но их нужно побуждать пройти данную процедуру, чем больницы и занимаются.

По словам руководителя сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте, не все сотрудники больниц еще получили свою первую дозу вакцины. Вакцинацию прошли те, кто этого хотел. «В то же время нельзя считать отказавшимися от вакцинации тех людей, которые не сообщили работодателю о своем желании пройти вакцинацию в числе первых. Поэтому пока невозможно сказать, кто хочет или кто не хочет вакцинироваться », - сказала Палусте.

Кроме больницы в Валга, недавно имела место неоднозначная ситуация и в Раквереской больнице, где вакцинацию прошли четыре члена совета больницы.