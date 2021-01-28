Партия реформ возглавила рейтинг популярности политических сил

Как выясняется из опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу ERR, по сравнению с декабрем популярность реформистов выросла в январе с 21% до 27%, что вывело Партию реформ на первое место в рейтинге популярности политических сил, а поддержка Центристской партии снизилась с 25% до 20%. В то же время среди неэстонцев ее популярность упала с 59% до 43%.

Популярность внепарламентской "Ээсти 200" снизилась с 20% до 14%, а поддержка EKRE выросла с 14% до 17%; соцдемов в январе поддерживали 8%, "Отечество" - 6%.