Чт, 28.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Не сумевших подтвердить право на въезд в Финляндию эстонцев начали отправлять обратно в Таллинн
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Не сумевших подтвердить право на въезд в Финляндию эстонцев начали отправлять обратно в Таллинн

Вид на Хельсинки. ФОТО: Sorge/Caro/Scanpix

Власти Финляндии начали отправлять обратно в Таллинн граждан Эстонии, у которых нет оснований для въезда в страну в период действия более строгих ограничений, пишет Rus.ERR.

В среду, когда вступили в силу новые ограничения, основными пассажирами пребывающих в Хельсинки паромов были водители грузовиков, у которых есть право на въезд в страну, но в то же время финские пограничники отмечают, что среди пассажиров были и те, кто не сумел подтвердить свое право на въезд, поэтому их отправили обратно. Хотя точная цифра не сообщается, все же известно, что за один день таких пассажиров было столько, сколько обычно бывает за всю неделю.

"У пассажира должно быть с собой уведомление от работодателя с обоснованием въезда. Также хорошо бы иметь при себе все подтверждающие характер работы документы, в том числе трудовой договор", - сказала начальник пограничной службы Западного порта Хельсинки Йона Кастен, а также уточнила, что пассажиров, которые не сумели обосновать и подтвердить право на въезд в Финляндию, отправляют обратно в Таллинн на первом возможном пароме.

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