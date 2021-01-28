Не сумевших подтвердить право на въезд в Финляндию эстонцев начали отправлять обратно в Таллинн

В среду, когда вступили в силу новые ограничения, основными пассажирами пребывающих в Хельсинки паромов были водители грузовиков, у которых есть право на въезд в страну, но в то же время финские пограничники отмечают, что среди пассажиров были и те, кто не сумел подтвердить свое право на въезд, поэтому их отправили обратно. Хотя точная цифра не сообщается, все же известно, что за один день таких пассажиров было столько, сколько обычно бывает за всю неделю.