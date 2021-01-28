Россия вошла в число основных вызовов для НАТО

По словам Пича, Столтенберг обратился к министрам обороны стран альянса и поделился своими взглядами на ситуацию с международной безопасностью, пишет DW. "Генеральный секретарь призвал союзников продолжать увеличивать расходы на оборону, инвестировать в современные технологии и обеспечить готовность наших вооруженных сил противостоять таким вызовам, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая", - говорится в его заявлении.

"НАТО - самый успешный военный альянс в мире, потому что мы способны адаптироваться", - подчеркнул Стюарт Пич.

Сближение НАТО и США