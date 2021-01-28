Чт, 28.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Пентус-Розиманнус заявила о проблемах в финансах государства: многомиллионные сокращения ничем не подкреплены
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Пентус-Розиманнус заявила о проблемах в финансах государства: многомиллионные сокращения ничем не подкреплены

Кейт Пентус-Розиманнус. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, финансовое положение государства, унаследованное от предыдущего правительства, оказалось хуже, чем ожидалось, пишет Rus.ERR.

Политик заявила, что бюджетный план на следующие четыре года, составленный предыдущим министром финансов, содержит нереалистичные сокращения на сотни миллионов евро, которые ничем не подкреплены. Например, в 2022 году планируется сокращение расходов на 260 млн евро, но за счет чего собирались экономить - не ясно, сказала Пентус-Розиманнус.

Каким образом можно улучшить бюджетную ситуацию, станет известно не позднее апреля, когда будут обнародован весенний экономический прогноз и составлена обновленная бюджетная стратегия.

Председатель совета по госбюджету Рауль Эаметс считает, что в этом году никаких серьезных изменений для улучшения бюджетной ситуации не будет.

Получить комментарии по этой теме бывшего министра финансов Мартина Хельме "Актуальной камере" не удалось.

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