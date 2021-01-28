Пентус-Розиманнус заявила о проблемах в финансах государства: многомиллионные сокращения ничем не подкреплены

Политик заявила, что бюджетный план на следующие четыре года, составленный предыдущим министром финансов, содержит нереалистичные сокращения на сотни миллионов евро, которые ничем не подкреплены. Например, в 2022 году планируется сокращение расходов на 260 млн евро, но за счет чего собирались экономить - не ясно, сказала Пентус-Розиманнус.