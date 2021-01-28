Исследование ⟩ Лучше всего сдерживать пандемию коронавируса удается Новой Зеландии, Эстония занимает 11-е место

Включенные в исследование 98 стран оценивались по шести критериям: количество подтвержденных случаев заражения, количество смертей, количество подтвержденных случаев заражения на один млн человек, количество смертей на один млн человек, соотношение подтвержденных случаев к количеству тестов, количество тестов на 1000 жителей.
Как указывает Lowy Institute, в совокупности эти показатели свидетельствуют о том, насколько хорошо или плохо страны сумели реализовать меры по сдерживанию пандемии в течение 36 недель после сотого подтвержденного случая COVID-19. Страны оценивались по шкале от 0 (худший результат) до 100 (лучший результат). Китай не включен в исследование из-за отсутствия публично доступных данных об объемах тестирования.
В первую десятку по эффективности мер сдерживания COVID-19 входят Новая Зеландия – 94,4, Вьетнам – 90,8, Тайвань – 86,4, Таиланд – 84,2, Кипр – 83,3, Руанда – 80,8, Исландия – 80,1, Австралия – 77,9, Латвия – 77,5, Шри-Ланка – 76,8.
Эстония занимает 11-е место (76,4), Литва – 19-е место (69,7).
Среди других стран Европы самое высокое место у Мальты – 14-е (73,3). Финляндия занимает 17-е место (70,4), Норвегия – 18-е место (70,0), Словакия – 22-е место (64,5), Дания – 23-е место (62,9), Греция – 32-е место (58,4), Словения – 33-е место (58,1), Швеция – 37-е место (55,5), Австрия – 42-е место (52,8), Ирландия – 43-е место (51,3), Сербия – 51-е место (46,8), Венгрия – 52-е место (46,3), Швейцария – 53-е место (46,3), Хорватия – 54-е место (45,9), Германия – 55-е место (45,8), Италия – 59-е место (40,4), Белоруссия – 60-е место (39,7), Португалия – 63-е место (38,9), Польша – 65-е место (38,4), Великобритания – 66-е место (37,5), Болгария – 67-е место (37,4), Бельгия – 72-е место (35,6), Франция – 73-е место (34,9), Нидерланды – 75-е место (33,5), Россия – 76-е место (32,0), Испания – 78-е место (31,2), Румыния – 81-е место (25,4), Украина – 90-е место (20,7).
Самые низкие места занимают ЮАР – 82-е место (25,4), Индия – 86-е место (24,3), США – 94-е место (17,3), Иран – 95-е место (15,9), Колумбия – 96-е место (7,7), Мексика – 97-е место (6,5), Бразилия – 98-е место (4,3).