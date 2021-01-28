Батареи для электромобилей: в ЕС дают миллиарды на инновации и утилизацию

В результате европейские автостроители могли оказаться в ситуации, когда им пришлось бы закупать на стороне главную деталь для своей продукции. Это стало угрожать конкурентоспособности и стратегическим перспективам одной из важнейших отраслей экономики Евросоюза. Поэтому надо было срочно переломить ситуацию.

Марош Шевчович ждет революцию на рынке аккумуляторов

"Около трех лет назад аккумуляторная промышленность в ЕС практически отсутствовала. Сегодня Европа - глобальный центр батарейной отрасли", - подчеркнул Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии (ЕК), главного исполнительного органа ЕС, давая 26 января "зеленый свет" проекту European Battery Innovation. Он признан "проектом, представляющим общеевропейский интерес" (IPCEI).

Тем самым Брюссель разрешил правительствам 12 стран выделить в общей сложности 2,9 млрд евро на государственную поддержку 42 компаний, разрабатывающих инновационные технологии производства и утилизации аккумуляторных батарей для электромобилей. Ожидается, что эти субсидии приведут к притоку еще 9 млрд евро частных инвестиций.

"Благодаря ориентации на батареи следующего поколения, этот мощный общеевропейский проект поможет произвести революцию на рынке аккумуляторов", - считает Марош Шефчович. По его словам, к 2025 году созданные в ЕС аккумуляторные батареи будут ежегодно приводить в движение не менее 6 миллионов новых электромобилей.

В первом "батарейном альянсе", субсидирование которого в размере 3,2 млрд евро ЕК одобрила в декабре 2019 года, участвовали 7 стран. Наряду с Германией, которая уже тогда выступила инициатором и координатором проекта, это были Бельгия, Италия, Польша, Финляндия, Франция и Швеция. Теперь к ним присоединились еще и Австрия, Греция, Испания, Хорватия, Словакия.

Цель: создание литий-ионных аккумуляторов 3-го и 4-го поколений

От государственной поддержки выиграют не только четыре десятка непосредственных получателей субсидий. ЕК указывает, что эти компании запланировали осуществить до 2028 года порядка 300 проектов, к которым будут привлечены свыше 150 партнеров со всей Европы - университеты, научные центры, малые и средние предприятия.

В списке от Германии - 11 компаний. Самые известные из них - BMW и Tesla. Баварский автостроитель в рамках первого проекта IPCEI уже получает субсидии на разработку следующего поколения литий-ионных аккумуляторов. Теперь, в рамках второго проекта, ему предоставят господдержку на разработку еще одного поколения таких аккумуляторов, а также "для создания прототипа производственной установки по выпуску инновационных батарейных модулей и батарейных систем, более приспособленных для рециклинга", указывается в разъяснениях на сайте министерства экономики ФРГ (BMWI).

Кстати, над созданием "высокоэффективных машин и процессов для полностью автоматизированного производства литиумных батарей 3-го и 4-го поколения" будет работать и машиностроительная компания Manz из Ройтлингена - еще один получатель субсидий из немецкого списка.

Рециклинг, ресурсосбережение и снижение углеродного следа