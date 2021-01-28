За сутки в Эстонии выявлено 690 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 383 человек. В Харьюмаа 304 новых случая приходятся на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 74, в Тартумаа — 54, в Ида-Вирумаа — 40, в Вильяндимаа — 30, в Рапламаа — 21, на Сааремаа — 20, в Йыгевамаа — 17, в Ляэне-Вирумаа — 11, в Выру- и Пыльвамаа — семь, в Валгамаа — пять, в Ярвамаа — четыре, в Ляэнемаа и на Хийумаа — по два новых случая. В случае 13 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 529,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,1% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыли 41 новую историю болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 379 пациентов.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 31 629 человек

От COVID-19 было вакцинировано 31 629 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.