Чт, 28.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Airbaltic в прошлом году перевезла почти на 70% меньше пассажиров из Эстонии
1 мин для прочтения

Airbaltic в прошлом году перевезла почти на 70% меньше пассажиров из Эстонии

Самолет airBaltic. ФОТО: Remo Tõnismäe

В 2020 году латвийская авиакомпания airBaltic перевезла 225 000 пассажиров из Эстонии, что на 67% меньше, чем годом ранее.

В течение 2020 года airBaltic увеличила свою долю рынка в Таллиннском аэропорту с 21% до 27%, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

По словам председателя правления латвийского авиаперевозчика Мартина Гаусса, для компании важен эстонский рынок, и несмотря на то, что в условиях пандемии количество пассажиров заметно снизилось, фирма оставила открытыми ряд направлений.

Всего в 2020 году airBaltic перевезла более 1,34 млн пассажиров и выполнила 22 300 рейсов из всех столиц Балтии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back