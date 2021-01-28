Airbaltic в прошлом году перевезла почти на 70% меньше пассажиров из Эстонии

В течение 2020 года airBaltic увеличила свою долю рынка в Таллиннском аэропорту с 21% до 27%, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

По словам председателя правления латвийского авиаперевозчика Мартина Гаусса, для компании важен эстонский рынок, и несмотря на то, что в условиях пандемии количество пассажиров заметно снизилось, фирма оставила открытыми ряд направлений.