Безопасные места для катания на коньках можно найти на карте толщины льда

Картографическое приложение предоставляет информацию о том, где находятся самые близкие к дому ледовые катки, а также в каком состоянии лед на внутренних водоемах. «Так как в течение последних недель была как морозная погода, так и достаточно теплая, состояние льда по всей Эстонии разное. Есть места, где толщина льда более десяти сантиметров, но есть и такие, где лед намного тоньше. Чтобы люди могли безопасно кататься на коньках и наслаждаться зимней погодой, профессиональные и добровольные спасатели залили десятки катков по всей Эстонии», - сказал эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Микко Виркала.

«Так как официального запрета выходить на лед сейчас нет, все равно нужно убедиться, что лед достаточно сильный и он вас выдержит. Нужно помнить, что на лед можно выходить только тогда, когда его толщина не менее десяти сантиметров. Если лед тоньше, то он может не выдержать человека. Поэтому в сегодняшних условиях надежнее наслаждаться зимними радостями на специально залитых катках», - добавил Виркала.

Карта льдов регулярно обновляется и собирает информацию как о специально залитых катках, так и о состоянии льда на внутренних водоемах. Спасательные команды измеряют толщину льда согласно погодным условиям, пока есть лед и до тех пор, пока он не окрепнет. В Эстонии более тысячи внутренних водоемов и все из них спасатели проверить не успеют, но обязательно проверят условия льда на тех водоемах, где чаще всего бывают люди и где самый большой шанс случиться несчастью.

Спасательный департамент призывает всех, находясь на берегу водоемов, быть осторожными и внимательными. «Мы просим родителей поговорить со своими детьми о рисках, связанных с тонким льдом, а также присматривать за ними. Нужно помнить, что температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля. Взрослый человек в такой воде сможет пробыть, не потеряв сознание, максимально десять минут, а ребенок и того меньше», - сказал Виркала.

Если вы заметили нуждающегося в помощи, следует при первой же возможности позвонить на номер экстренной помощи – 112.

Ледовую карту можно найти на странице https://veeohutus.ee/talv/ru и в картографическом приложении Google .

Что делать?

• Если, находясь на льду, вы заметили признаки опасности (хруст или провал льда), следует немедленно распределить вес своего тела и покинуть это место. Для этого надо сразу же встать на четвереньки и вернуться по тому же пути.

• Если лед не предупредит своим треском, и вы провалитесь, следует предотвратить погружение более глубоко. При падении, распахните руки и наклонитесь назад. Таким образов вы не провалитесь под воду полностью.

• Чем быстрее удастся выбраться на сушу, тем лучше, ведь в холодной воде человек становится недееспособным. Большим помощником могут послужить спасательные шипы. Вытащите себя на лед в ту сторону, откуда пришли.

• Выбравшись на лед, следует отползти от проруби. Поодаль можете встать и покинуть лед по пути, по которому вы пришли, и направиться в тепло.