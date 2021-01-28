Медики, берущие анализ на коронавирус, видят краски и в серых буднях пандемии

Оказывающее в Ярвамаа услугу по медицинским перевозкам паевое товарищество Alre еще весной, во время чрезвычайного положения пришло на помощь, помогая брать анализы на коронавирус на дому. Временная поначалу подработка закончилась тысячами заборов проб и сотнями километров, которые автомобили фирмы проезжаются за день, чтобы взять анализы у тех, кто не может добраться до палатки сам, пишет Järva Teataja.
Руководитель Alre Рейн Аллсаар рассказал, что ярвамааское предприятие попало в круговорот борьбы с коронавирусом в середине марта прошлого года. Предложение поступило от сотрудничающих с Департаментом здоровья локомотивов тестирования Medicum и Synlab, и поначалу не было известно, как долго потребуются эти услуги.
Аллсаар поделился воспоминаниями, что когда 19 марта утро ему позвонил руководитель Medicum Тынис Аллик и спросил, сможет ли его фирма заняться выездом на дом к жителям Ярвамаа и других регионов центральной Эстонии, он ответил: своим мы поможем: «Быстро нашли команды для автомобилей и получили отправленную Synlab защитную одежду».
Если прокрутить время назад, то все помнят, что средства индивидуальной защиты, особенно маски и защитная одежда, в начале пандемии были в большом дефиците. Их не хватало даже работникам скорой помощи и врачам: «Так и нас попросили использовать спецодежду настолько много, насколько нужно, но чем меньше, тем лучше».
А перед тем, как работающие на основной работе медиками заборщики анализов Alre вышли на передовую, им пришлось под пристальным надзором специалистов пройти обучение по использованию средств индивидуальной защиты и взятия пробы из носоглотки. Также оговорили четкую рабочую последовательность и действия при взятии анализа.
Аллсаар уточнил, что все это происходило быстро: «Уже на следующее утром после согласия у нас был первый выезд. Большой целью маленького ярвамааского коллектива было помочь взять под контроль распространение в Эстонии совершенно неизвестного на тот момент вируса».
Теперь, десять месяцев спустя, одетые в защитную одежду работники Alre на двух машинах ездят по домам людей и берут пробы, и конца этому не видно. Каждый день, по словам Аллсааре, автомобили фирмы проезжают сотни километров. С забором проб связаны 20 человек, которые посменно выполняют эту работу наряду с основной деятельностью. В один экипаж входит берущий анализ специалист и помогающий ему в этом водитель.
О своей работе согласились рассказать пайдеские медсестры Греэтхель и Тийна, которые раньше уже сотрудничали с Alre на мероприятиях и спортивных соревнованиях в оказании медицинских услуг сестринской помощи. Обе занимаются взятием анализов с весны.
Хотя кажется, что о работниках передовой и медиках в нынешнее время говорят лишь в превосходной степени, они никогда не рассказывали о том, чем занимаются наряду с основной работой и не хотят называть свои фамилии. Все потому, что их работа все еще вызывает страх в некоторых людях, и к ним ошибочно относятся, как к возможным источникам заражения.
Греэтехль говорит, что такая возможность практически исключена, но мнение людей изменить сложно: «У нас же безопасная защитная одежда, которая, если ее правильно использовать, сводит риск заражения к самому минимуму. Я сама, конечно, не боюсь».
И Тийна, и Греэтхель в обычной жизни работают медицинскими сестрами, которые должны защищаться от вируса постоянно. Тийна объяснила, что полное защитное оснащение они должны надевать тогда, когда нужно заходить в комнату к человеку: «Это означает, что нужно надеть одноразовый комбинезон, защиту для обуви, две пары перчаток, на лицо надеваем маску с типом защиты fpp3, на голову шапочку и визор для защиты глаз».
Так одеваться и после тщательно менять одежду берущим анализы нужно десятки раз в день. Греэтхель отметила, что это уже настолько вошло в привычку, что можно сделать все в правильной последовательности даже во сне: «Это лишь вопрос нескольких минут».
Тийна добавила, что если человек может приехать для сдачи анализа на машине, то пробу они берут через открытое окно авто. Но и тогда на них должен быть защитный пластиковый халат, две пары перчаток, маска, шапочка и визор.
Использованная защита сразу пакуется в отдельный пластиковый мешок, и дальше с ней обращаются, как с медицинским мусором.
Греэтхель сказала, что именно из-за людских страхов они пытаются держать как можно большую дистанцию: «Весной, когда о вирусе мы еще знали очень мало, я месяцами не встречалась со своим пожилыми родственниками и умышленно избегала разных встреч. Морально это было действительно тяжело. Теперь, когда я получила уже вторую дозу вакцины, я чувствую себя увереннее, но это не означает, что я могу бегать повсюду без защитной одежды и брать анализы. Процедурные правила все же остаются теми же».
Греэтхель и Тийна объяснили, что их пациентами являются люди, которые из-за проблем со здоровьем не могут прийти на пункт забора пробы, или у них нет для этого автомобиля: «Среди них много пожилых людей, которым физически тяжело двигаться, но они должны или ехать в дом попечения, на плановое лечение, или на процедуры (например, на химиотерапию) в медицинские учреждения, где предполагается наличие отрицательного анализа. Для этих людей бригады по взятию анализов — это единственная возможность».
Рабочий день берущих анализы начинается с обзора бронирований, принятых в колл-центрах Medicum и Synlab. «Утром звоним людям, представляемся и сообщаем, во сколько мы к ним приедем. Когда утренний круг завершен, звоним вечерним клиентам, чтобы сообщить им о более точном времени прибытия», - рассказала Тийна.
Уже во время звонка берущий анализ специалисты интересуются, позволяет ли состояние здоровья человека выйти для сдачи анализа к машине, или придется заходить к ним в дом: «Понятно, что забор анализа в машине требует меньше времени, так мы успеваем объехать большее количество людей, но это все же не всегда возможно».
Сдающий анализ должен приготовить удостоверяющий личность документ, а при насморке очистить нос: «При взятии анализа из носоглотки прошу людей закинуть голову назад и избегать резких движений и прикосновений ко мне. Это нужно для того, чтобы я не совершала резких движений. После как можно осторожнее ввожу палочку для забора пробы в нос, проворачиваю ее, как указано в инструкции, в течение пяти секунд и ненадолго оставляю внутри. После этого ввожу ту же палочку во вторую ноздрю и повторяю те же манипуляции. Процедура длится около 20 секунд и немного неприятная».
Греэтхель отметила, что в 90 процентах случаев после забора пробы ей говорят, что все не так ужасно: «Самое главное — спокойно дышать через рот, тогда все проходит быстрее и доставляет меньше неудобства». Она добавила, что часто люди просто запуганы слухами.
Тийне одна пожилая дама даже говорила, что перед сдачей анализа не спала всю ночь: «Они где-то прочитали или услышали, насколько это страшно, и панически боятся. После улыбаются, что это была совершенное бессмысленная бессонная ночь».
Греэтхель рассказала, что бывают и неприятные случаи, когда на месте выясняется, что человек все же не согласен сдать анализ: «Мы, конечно, пытаемся убедить и развеять страхи, но это получается не всегда. Это очень жаль, поскольку мы потратили время и ресурсы, чтобы приехать к человеку».
Бывало и такое, что берущие анализы оказывались под градом недовольства и оскорблений, но они все же пытаются понять людей и не обращать внимания на такие всплески.
Иногда у Греэтхель бывало и такое, что человек бьет ее по рукам во время взятия анализа: «Это делают не злонамеренно, а по незнанию, когда процедура оказывается слишком неприятной для человека. Пытаюсь успокоить пациента и начинаем сначала, чтобы все же получить пробу на анализ».
Но большинство заборов проб проходят без происшествий и люди очень благодарны, что смогли сделать дело без особого напряжения. Тийна говорит, что нередки и случаи, когда в знак благодарности им предлагают варенье, пирожки, конфеты и шоколад. К сожалению, они ничего не могут брать и вежливо отказываются. Поскольку в машине должна быть стерильная чистота, эти вещи пришлось бы дезинфицировать, поэтому во избежание распространения вируса введены такие общие правила.
Но от дружелюбного общения и консультаций они не отказываются. Тийна дает рекомендации людям, уже имеющим симптомы коронавируса, а Греэтхель помогает сделать перевязки или осмотреть какие-то раны. С удовольствием они отвечают и на вопросы о дальнейшей судьбе анализов.
Тийна рассказала, что слухи о том, что пробы перемешивают и повреждают до попадания в лабораторию не отвечают действительности. На каждой капсуле пишется имя и личный код человека, которые всегда проверяются перед взятием анализа: «На каждой капсуле имеется и штрих-код лаборатории, который после связывается в специальной программе с конкретным человеком. Поэтому время, капсула и человек связываются в системе еще во время бронирования. Такого, что анализ потеряют или перепутают, быть не может».
Все тампоны для забора пробы берущие анализ специалисты упаковывают согласно инструкции ВОЗ в специально промаркированные пакеты, а после в ящик для перевозки.
Synlab организует логистику анализов по всей Эстонии и отвозит их в свою Таллиннскую молекулярно-биологическую лабораторию. В среднем через 24 часа люди узнают результат в digilugu.ee и testi.me. В случае положительного результата звонит Департамент здоровья и консультирует, что делать дальше.
При такой работе автомобили Alre за день проезжают 600-800 километров. Рабочие дни, по словам Тийны, обычно начинаются в девять утра и растягиваются на 9-11 часов. Они обслуживают районы Ярва, Рапла, Тарту, Валга, Выру, Пярну и Ляэнемаа, другими словами, ездят с одного конца Эстонии до другого.
В среднем одна бригада обслуживает в день 40-50 человек. Иногда нужно участвовать в масштабном тестировании на предприятиях или в заведениях (например, в домах попечения), тогда количество взятых проб может увеличиваться до сотен в день.
Тийна сказала, что ее личный рекорд — 250 проб, которые она взяла в одном заведении.