Медики, берущие анализ на коронавирус, видят краски и в серых буднях пандемии

Отношение к берущим анализы разное, но большинство все же благодарно за возможность сдать анализ дома. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Греэтхель отметила, что в 90 процентах случаев после забора пробы ей говорят, что все не так ужасно: «Самое главное — спокойно дышать через рот, тогда все проходит быстрее и доставляет меньше неудобства». Она добавила, что часто люди просто запуганы слухами.

Тийне одна пожилая дама даже говорила, что перед сдачей анализа не спала всю ночь: «Они где-то прочитали или услышали, насколько это страшно, и панически боятся. После улыбаются, что это была совершенное бессмысленная бессонная ночь».

Греэтхель рассказала, что бывают и неприятные случаи, когда на месте выясняется, что человек все же не согласен сдать анализ: «Мы, конечно, пытаемся убедить и развеять страхи, но это получается не всегда. Это очень жаль, поскольку мы потратили время и ресурсы, чтобы приехать к человеку».

Бывало и такое, что берущие анализы оказывались под градом недовольства и оскорблений, но они все же пытаются понять людей и не обращать внимания на такие всплески.

Иногда у Греэтхель бывало и такое, что человек бьет ее по рукам во время взятия анализа: «Это делают не злонамеренно, а по незнанию, когда процедура оказывается слишком неприятной для человека. Пытаюсь успокоить пациента и начинаем сначала, чтобы все же получить пробу на анализ».

Но большинство заборов проб проходят без происшествий и люди очень благодарны, что смогли сделать дело без особого напряжения. Тийна говорит, что нередки и случаи, когда в знак благодарности им предлагают варенье, пирожки, конфеты и шоколад. К сожалению, они ничего не могут брать и вежливо отказываются. Поскольку в машине должна быть стерильная чистота, эти вещи пришлось бы дезинфицировать, поэтому во избежание распространения вируса введены такие общие правила.

Но от дружелюбного общения и консультаций они не отказываются. Тийна дает рекомендации людям, уже имеющим симптомы коронавируса, а Греэтхель помогает сделать перевязки или осмотреть какие-то раны. С удовольствием они отвечают и на вопросы о дальнейшей судьбе анализов.

Тийна рассказала, что слухи о том, что пробы перемешивают и повреждают до попадания в лабораторию не отвечают действительности. На каждой капсуле пишется имя и личный код человека, которые всегда проверяются перед взятием анализа: «На каждой капсуле имеется и штрих-код лаборатории, который после связывается в специальной программе с конкретным человеком. Поэтому время, капсула и человек связываются в системе еще во время бронирования. Такого, что анализ потеряют или перепутают, быть не может».

Все тампоны для забора пробы берущие анализ специалисты упаковывают согласно инструкции ВОЗ в специально промаркированные пакеты, а после в ящик для перевозки.

Synlab организует логистику анализов по всей Эстонии и отвозит их в свою Таллиннскую молекулярно-биологическую лабораторию. В среднем через 24 часа люди узнают результат в digilugu.ee и testi.me. В случае положительного результата звонит Департамент здоровья и консультирует, что делать дальше.

При такой работе автомобили Alre за день проезжают 600-800 километров. Рабочие дни, по словам Тийны, обычно начинаются в девять утра и растягиваются на 9-11 часов. Они обслуживают районы Ярва, Рапла, Тарту, Валга, Выру, Пярну и Ляэнемаа, другими словами, ездят с одного конца Эстонии до другого.

В среднем одна бригада обслуживает в день 40-50 человек. Иногда нужно участвовать в масштабном тестировании на предприятиях или в заведениях (например, в домах попечения), тогда количество взятых проб может увеличиваться до сотен в день.