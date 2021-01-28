В Москве вырастет очередной небоскреб с бриллиантовой огранкой

Сорокаэтажная башня Zilart Tower строится по проекту архитектурного бюро Speech, ее внешний облик определяется сочетанием стекла и металлических конструкций. Небоскреб оборудуют ночной подсветкой, чтобы обозначить контуры и структуру здания в темное время суток. Цокольный этаж здания будет облицован алюминиевыми витражами. Площадь объекта — 67 тысяч м2.

«Здание возвысится над городом на 150 метров, а за счет ребристых форм и пилонов башня будет эффектно вырисовываться на фоне неба», — рассказал о проекте главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Архитектурный облик запланированного рядом 22-этажного дома Zilart Diamond разработан нидерландским архитектором Михилом Ридайком (Neutelings Riedijk Architect). Фасады дома облицуют треугольными алюминиевыми панелями, что придаст ему сходство с гранями бриллианта. Внутри спроектирован крытый бассейн. Общая площадь объекта составит 62 тысяч м2.

Фотографии будущего сооружения можно увидеть ЗДЕСЬ.