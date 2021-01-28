Чт, 28.01.2021
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В Москве вырастет очередной небоскреб с бриллиантовой огранкой

Новый небоскреб в Москве. ФОТО: cian.ru

На территории бывшей промзоны ЗИЛа в Даниловском районе Москвы будут построены 150-метровый стеклянный небоскреб и жилой дом с оригинальными фасадами, стилизованными под огранку бриллианта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз Москомархитектуры.

Сорокаэтажная башня Zilart Tower строится по проекту архитектурного бюро Speech, ее внешний облик определяется сочетанием стекла и металлических конструкций. Небоскреб оборудуют ночной подсветкой, чтобы обозначить контуры и структуру здания в темное время суток. Цокольный этаж здания будет облицован алюминиевыми витражами. Площадь объекта — 67 тысяч м2.

«Здание возвысится над городом на 150 метров, а за счет ребристых форм и пилонов башня будет эффектно вырисовываться на фоне неба», — рассказал о проекте главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Архитектурный облик запланированного рядом 22-этажного дома Zilart Diamond разработан нидерландским архитектором Михилом Ридайком (Neutelings Riedijk Architect). Фасады дома облицуют треугольными алюминиевыми панелями, что придаст ему сходство с гранями бриллианта. Внутри спроектирован крытый бассейн. Общая площадь объекта составит 62 тысяч м2.

Фотографии будущего сооружения можно увидеть ЗДЕСЬ.

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