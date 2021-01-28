Чт, 28.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
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Сийм Каллас подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу

Сийм Каллас. ФОТО: Konstantin Sednev

Вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) в четверг на заседании парламента сообщил о своей отставке.

«В связи со сменой правящей коалиции и Рийгикогу я ухожу в отставку с поста второго вице-спикера Рийгикогу. Новое время, новые люди. Мне жаль уходить с должности, где к вам всегда относятся с уважением, что является редкостью в этих стенах», - сказал Каллас.

Повестка дня заседания на этот день не планировала рассмотрение законопроектов.

В начале заседания в связи с отставкой члена парламента Майдо Руусманна должностную присягу принес депутат Сулев Каннимяэ.

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