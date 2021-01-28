Сийм Каллас подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу
Вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) в четверг на заседании парламента сообщил о своей отставке.
Вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) в четверг на заседании парламента сообщил о своей отставке.
«В связи со сменой правящей коалиции и Рийгикогу я ухожу в отставку с поста второго вице-спикера Рийгикогу. Новое время, новые люди. Мне жаль уходить с должности, где к вам всегда относятся с уважением, что является редкостью в этих стенах», - сказал Каллас.
Повестка дня заседания на этот день не планировала рассмотрение законопроектов.
В начале заседания в связи с отставкой члена парламента Майдо Руусманна должностную присягу принес депутат Сулев Каннимяэ.