Новый премьер-министр Каллас назначила своих заместителей

Своим распоряжением премьер-министр Кая Каллас установила последовательность замещения и определила порядок процедуры. Первый заместитель премьер-министра традиционно является главой правительственной делегации второй партии в правительственном союзе, и в последовательность замещения министры обеих партий идут по очереди.

В отсутствие премьер-министра его первым заместителем является министр государственного управления Яак Ааб, вторым заместителем - министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, а третьим - министр здоровья и труда Танель Кийк. Порядок замещения премьер-министра распространяется на всех министров.

Кроме того, распоряжение премьер-министра устанавливает порядок замещения министров, если они временно не могут выполнять свои обязанности из-за отпуска, болезни, командировки или других препятствий. У каждого министра есть три заместителя.

Сегодня госсекретарь также представил правительству обзор организации работы правительства, компетенции министров в управлении министерством и сфер ответственности министров.