Урмас Суле о случае вакцинации вне очереди: нет худа без добра

Суле сказал Postimees, что не в курсе всех обстоятельств вакцинации канцлера Приске, но ему известно о двух случаях вакцинации в Эстонии членов совета больниц: Раквереской и PERH.

«Я общался с сотрудниками Раквереской больницы, которые сказали, что после вакцинации членов совета, которых часто можно наблюдать на территории медицинского учреждения, желание медиков получить вакцину также увеличилось. Нет худа без добра. Вакцинация — это деликатный процесс и нужно учитывать то, что люди не пойдут на ура прививаться», - сказал Суле.

По его словам, в последнее время у общественности сложилось впечатление, что единственная проблема вакцинации — это дефицит вакцины, что все якобы выстроились в очередь и ждут своего часа. Но на самом деле есть как медики, так и обычные люди, которые не хотят прививаться. «Их немного, но таких людей можно встретить в каждой больнице», - отметил Суле.

Больницы используют разные способы, чтобы достучаться до тех, кто относится к к вакцине скептически. Например, в Пярнуской больнице первой привили руководителя отделения инфекционных заболеваний, доктора Кристу Яаго. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице первую дозу вакцины получил доктор Аркадий Попов, который сейчас сам почти не сталкивается с зараженными коронавирусом. «Но для работников-скептиков это хороший пример», - отметил Суле.

«Есть две стороны. Поддерживаете ли вы сначала тех, кто работает на передовой, или вдохновляете тех, кто еще сомневается. Это тактический выбор», - обосновал он.

Суле добавил, что основная цель больницы заключается не в том, чтобы быстрее всех вакцинировать, а в том, чтобы иммунизировать больничное сообщество и тем самым снизить вероятность заражения врачей.