Чт, 28.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Число бесплатных уездных автобусных маршрутов может сократиться
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Число бесплатных уездных автобусных маршрутов может сократиться

Автобус. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Удельный вес бесплатного общественного транспорта в Эстонии может уменьшиться, поскольку Партия реформ хочет расширить полномочия уездных центров общественного транспорта, дав им право самостоятельно решать, сколько должно быть бесплатных маршрутов и какой должна быть цена билетов, пишет Rus.ERR.

Этот подход нашел отражение в коалиционном договоре реформистов и центристов, который предусматривает расширение полномочий уездных центров общественного транспорта в сфере принятия решений о качестве и организации пассажирских перевозок.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса (Центристская партия), позиции центристов и реформистов по этому пункту различаются: "Центристская партия занимает одну позицию по бесплатному общественному транспорту, а Партия реформ, очевидно, другую. Я думаю, это не для кого не секрет, а в ходе переговоров мы договорились, что центры общественного транспорта будут иметь право самостоятельно решать, как организовывать общественный транспорт - будут ли они делать это бесплатно или на платной основе. По сути, похожее положение и сейчас".

Между тем депутат Рийгикогу от Партии реформ Кристен Михал сообщил, что права центров общественного транспорта принимать решения будут расширены: "Деньги на общественный транспорт останутся, и центры будут их использовать согласно тому, как они сами считают правильным: заказывать больше маршрутов, использовать какой-нибудь другой транспорт или поддерживать более низкие цены на билеты".

Читайте статью полностью на Rus.ERR.

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