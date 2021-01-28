Число бесплатных уездных автобусных маршрутов может сократиться

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса (Центристская партия), позиции центристов и реформистов по этому пункту различаются: "Центристская партия занимает одну позицию по бесплатному общественному транспорту, а Партия реформ, очевидно, другую. Я думаю, это не для кого не секрет, а в ходе переговоров мы договорились, что центры общественного транспорта будут иметь право самостоятельно решать, как организовывать общественный транспорт - будут ли они делать это бесплатно или на платной основе. По сути, похожее положение и сейчас".