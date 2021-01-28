Политических советников министров обяжут подавать декларации об интересах

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что обязанность представлять декларации об экономических интересах будет и у политических советников министров.

Законодательная поправка касается тех советников министров, статус которых, в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией, приравнен к статусу должностного лица, то есть, у них, в соответствии с правовым актом или рабочим распоряжением учреждения есть право и обязанность, исполняя общественно важное задание, принимать решения или совершать действия, которым сопутствуют права или обязанности для третьих лиц. Из круга лиц, обязанных подавать декларации, исключаются те, у кого нет компетенции принимать обязательные к исполнению решения — например, ассистенты или референты.

"Цель данной поправки - включить в число лиц, обязанных подавать декларации об экономических интересах и так называемых политических советников министров, то есть, тех людей, которые на основании Закона о публичной службе выполняют задачи помощников или консультантов премьер-министра и министров", - пояснила министр юстиции Марис Лаури.

По словам Лаури, она считает важным, чтобы правительство в ближайшее время приняло программу противодействия коррупции, в которой были бы обозначены конкретные цели и шаги, необходимые для того, чтобы искоренить коррупцию.

Закон в уточненной редакции вступит в силу в общем порядке.