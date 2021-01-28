Бывшего главу IBU признали виновным в сокрытии российских допинг-проб

Как сообщает пресс-служба IBU , также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш.

"После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга", - говорится в заявлении IBU.

The International IBU today published the final report of the independent External Review Commission, as a demonstration of the federation’s commitment to ensuring allegations of wrongdoing are thoroughly investigated in a fair and transparent process.https://t.co/nBHUC41a2m — IBU (@biathlonworld) January 28, 2021

"Бывшее руководство IBU могло действовать без сдерживания и противовесов, без прозрачности и подотчетности, - считает Тейлор. - В отчете показано, почему все решения по вопросам добросовестности должны приниматься независимым органом, который занимается исключительно защитой этических ценностей спорта, а не исполнительным советом, который сталкивается с конфликтом интересов".

"Мы шокированы правонарушениями, описанными в отчете контрольной комиссии", - заявил президент IBU Олле Далин.

"This final report stands as a case study for the importance of good governance in sport," External Review Commission Chair Jonathan Taylor QC said. pic.twitter.com/rOfq2Gql1W — IBU (@biathlonworld) January 28, 2021

Окончательное решение о санкциях в отношении фигурантов скандала остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

Бессеберг и секретарь Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов на основании показаний информатора Григория Родченкова , вследствие чего Бессеберг был вынужден покинуть пост главы организации. Называлась даже общая сумма взяток - от 240 до 300 тысяч евро. Также утверждалось, что Россия оплачивала Бессебергу услуги проституток .

Расследование в отношении Бессеберга и ряда других фигурантов было начато в апреле 2018 года после полицейского рейда в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Реш. Чиновник свою виновность отрицал.

Позднее сообщалось, что властями Норвегии и Австрии с Бессеберга были сняты обвинения в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов.