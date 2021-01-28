Тоом о снижении рейтинга: Партия реформ — это синоним бронзовой ночи для многих русских

«Партия реформ — это синоним бронзовой ночи для многих русских и неважно, кто ее возглавляет», - сказала порталу ERR Тоом, которая не согласна с мнением мэра Таллинна Михаила Кылварта, что Центристской партии было бы разумнее оставаться в оппозиции.

«Я очень хорошо понимаю логику Михаила, но если бы он пару недель поработал в Рийгикогу в оппозиции, то, наверное, такого бы не сказал», - заявила Тоом, отметив, что имеет трехлетний опыт нахождения в оппозиции и это тупиковая дорога для любой партии.

Депутат Европарламента отметила, что русскоязычным избирателям недостаточно, например, слов, что русские школы пока не закроют, также негативное влияние на рейтинг оказали «зеленое» соглашение, отказ от сланцевой энергетики и, как следствие, потеря рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Напомним, что рейтинг Центристской партии среди русскоязычных избирателей, который на пике ее популярности превышал 80%, в январе снизился до 43%.