Что изменится для эстонских потребителей после Брекзита: срок действия нескольких правил истек

Законы о защите прав потребителей в странах Европейского Союза в основном гармонизированы. Великобритания не изменила своих существующих законов о правах потребителей ни после выхода из ЕС, ни в переходный период.

"Самым большим изменением в этом году является то, что большинство правил ЕС, которые применяются напрямую, больше не будут действовать в Великобритании. Например, положение, регулирующее права авиапассажиров: это означает, что пассажиры не смогут воспользоваться мерами защиты потребителей, действующие на рейсах, вылетающих из Великобритании", - объяснила глава Консультационного центра потребителя ЕС Кристина Таммару.

Каковы основные права потребителей?

Наиболее часто используемые права потребителей связаны с предъявлением претензии при покупке товаров и оформлении заказов в онлайн-магазинах. Выход из ЕС не изменит действующее законодательство Великобритании о защите прав потребителей, поэтому потребители по-прежнему могут рассчитывать на право подать иск о дефектных товарах и на 14-дневное право отказа при покупке в британских онлайн-магазинах.

Полезно знать, что действующий в Великобритании закон предоставляет потребителям более высокий уровень защиты, чем минимальный, требуемый в ЕС при покупке дефектных товаров. Таким образом, в случае дефектных продуктов, купленных в Соединенном Королевстве, потребитель имеет право подать претензию в течение шести лет, в Шотландии в течение пяти лет. «Это право применяется вне зависимости от канала продаж, в том числе и для товаров, заказанных в онлайн-магазине», - добавила Таммару.

14-дневное право отказа, действующее в Европейском Союзе для товаров, купленных в интернет-магазине, действует и в Великобритании. Тем не менее, потребители должны знать, что, если необходимо уплатить таможенные пошлины при получении посылки, то для возврата денег за товар необходимо обращаться в магазин, а для возврата таможенных пошлин нужно связаться с Налогово-таможенным департаментом.

На какие права потребители больше не смогут рассчитывать?

Хотя основные права потребителей остаются в Великобритании в силе, некоторые прямо применимые нормативные акты ЕС утратили силу. Это касается, например, прав авиапассажиров в отношении рейсов, вылетающих из Соединенного Королевства, включая задержки или отмены. Регламент продолжает действовать для рейсов в Эстонию из Великобритании или других стран Европы. «В то же время известно, что британский закон не ограничивает существующие права пассажиров в соответствии с регламентом», - прокомментировала Таммару. Запрет на геоблокировку, блокировку по местоположению, правила защиты данных и плату за роуминг также останутся в силе.

Кроме того, в конце переходной фазы Брекзита, истек срок действия ряда прямо применимых правил, регулирующих возможность предъявления требований к продавцу. В результате потребители больше не смогут использовать онлайн-платформу для разрешения споров, Европейскую процедуру рассмотрения мелких претензий или европейский порядок оплаты в случае подачи жалобы и иска против продавца, зарегистрированного в Соединенном Королевстве.

Можно ли будет получить помощь в разрешении споров при покупке в Великобритании и в будущем?

Центры защиты потребителей ЕС есть в каждой стране ЕС, помимо Норвегии и Исландии. Они созданы для рассмотрения международных жалоб потребителей, образуя сеть ECC. Консультационный центр потребителя ЕС в Эстонии является частью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. С 2021 года соответствующий центр в Великобритании больше не будет частью сети ECC, но продолжит свою работу в текущем объеме, сотрудничая с центрами в других странах ЕС при рассмотрении жалоб потребителей.

Таким образом, в случае возникновения спора с британским продавцом эстонские потребители могут продолжать обращаться за консультациями и помощью на эстонском языке и подавать жалобы в консультационный центр потребителя ЕС, который передаст их британскому центру для принятия решения.

«Невозможно предсказать, как долго Великобритания будет предлагать такую ​​услугу внесудебного и бесплатного рассмотрения жалоб, но сегодня такая возможность все еще существует для эстонских потребителей», - добавила Кристина Таммару.