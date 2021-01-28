ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против - 36, а 24 воздержались.

Ранее на этой неделе комитет по мониторингу ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. В ходе заседания комитета ни одна поправка украинской делегации не была поддержана, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия сохраняет свое присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", - написал Слуцкий в своем Телеграме.

В понедельник по инициативе Украины были оспорены полномочия российской делегации. Москва назвала неприемлемой попытку Киева ограничить полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Это уже не первая попытка оспорить полномочия делегации РФ. Так, в 2020 году ПАСЕ также подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме. При голосовании "за" высказались 96 делегатов, 44 проголосовали против, семь воздержались.

Тогда на открытии зимней сессии ПАСЕ литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис выступил с инициативой оспорить полномочия российской делегации, обосновав это тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

Вслед за Зингерисом аналогичное предложение высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева посчитала участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.