Ученые выявили заболевание, втрое повышающее риск смерти от COVID-19

В новой работе ученые под руководством Кэтлин Немани из Нью-Йоркского университета (США) решили выяснить, как на вероятность смерти от коронавирусной инфекции влияют расстройства психики.

Они изучили истории болезней 7,3 тыс. пациентов из клиник Нью-Йорка, которые заразились коронавирусом нового типа с марта по май 2020 года и выделили среди них три группы пациентов с нарушениями психического здоровья – расстройствами шизофренического спектра, тревожными и аффективными расстройствами.

Всего в течение 45 дней после диагностирования болезни умерло 864 пациента. Ученые сравнили, сколько из них входило в каждую из выделенных трех групп. Оказалось, что среди шизофреников погибших было в 2,7 раза больше, чем среди пациентов без расстройств психики. При этом в группах с тревожными и аффективными расстройствами доля умерших практически не отличалась от средней.

По словам исследователей, шизофрения оказалась вторым по серьезности фактором риска для заразившихся коронавирусом после возраста. Ученые пока не понимают, почему именно это происходят, однако предполагают, что дело в нарушениях в иммунной системе, которые связаны с генетическими или иными факторами.

Авторы работы надеются, что в дальнейших исследованиях ученые выяснят, связаны ли другие психические расстройства с повышенным риском смерти от COVID-19. Также они рекомендуют врачам внимательнее относиться к шизофреникам с коронавирусной инфекцией.