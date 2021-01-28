Много фото: любуемся своим садом круглый год

Зимой, когда участок относительно голый, элементы ландшафтной архитектуры выделяют и подчеркивают структуру вашего сада. Элегантные композиции, купальни для птиц, арки и другие декоративные детали сада привлекают больше внимания зимой, когда их не заслоняет пышная зелень деревьев, а взгляд не отвлекает пестрота клумб.

Декоративные ворота

Если хотите добавить интересный акцент своему саду, забудьте о традиционных садовых воротах. Ландшафтное бюро Le jardinet использовало несколько отдельно стоящих арок, чтобы добавить участку ярко выраженную основную ось. Деревянные столбы, металлические арки и соединяющий элементы канат эффектно смотрятся зимой на фоне снега. В теплые месяцы арочное завершение ворот может поддерживать садовые лозы как пергола.

Обелиски из металла

Металлические обелиски, давно используемые английскими садоводами, добавят эффектности участку в межсезонье. Попробуйте поставить единственный обелиск в конце садовой дорожки или между пустеющих зимой грядок, чтобы он стал центром внимания.

Весной и летом обелиски используют для поддержки высоких многолетних растений, которые можно высадить в середине обелиска, или же в качестве решеток для мелких вьющихся растений - это, например, карликовый душистый горошек, сладкий горошек и фасоль, как в проекте Marian Boswall Landscape Architects.

Aрки

С помощью садовых арок можно обрамить сам сад или отметить переход от одного участка сада к другому. В теплое время года эти конструкции оплетают вьющимися растениями.

Купальни для птиц

Купальни для птиц, как и обелиски, отлично работают как акценты и к тому же привлекают в сад птиц.

В своем саду в Массачусетсе ландшафтный дизайнер Хилари Холдсворт использовала каменную ванночку для птиц с фонтанчиком. Весной незабудки зацветают ковром между кустиками вечнозеленого самшита. Зимой воду из чаши сливают и отключат фонтан, но сам объем купальни для птиц остается как садовая скульптура.

Декоративные шпалеры и шпалерные растения

Автор: Eclectic Garden

В теплое время года разноцветные решетчатые рамы обрамляют лозы, а в холодные месяцы цвет рам становится декоративным дополнением, оживляя пустой забор.

Шпалеры и деревья, которым придают различную форму с помощью каркаса, могут быть удивительно привлекательными в зимних садах. На этом заснеженном лондонском дворе ветви граба выращивают по деревянной решетке. Вся эта конструкция разделяет части сада, добавляет пространству структурную красоту.

Металлические шары

Эти простые конструкции подходят для разных садовых стилей и вызывают интерес круглый год. Здесь они работают как акцент на усыпанном гравием дворе сада в Северной Калифорнии.

Пирамиды из камней

Еще одну идею для украшения сада подсказал ландшафтный дизайнер Дональд Пелл. Пирамида из темных и красновато-коричневых камней зимой работает как цветовой и объемный акцент и создает темный фон для многолетников в теплые месяцы. Кстати, в Эстонии нечто подобное уже давно популярно.

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