Италия планирует выпустить свою COVID-вакцину

По словам главы Итальянского фармакологического агентства Джоджио Пала, в этом же месяце правительство планирует привить вакциной собственного производство около миллиона человек.

5 января 2021 года вакцина прошла первый этап клинических испытаний. По результатам первых испытаний вакцина показала 92,5% эффективности. Вакцина не имела серьезных побочных эффектов вначале. Через 28 дней после вакцинации результат лучше, чем у Moderna и Pfizer, у которых были побочные эффекты, заявили в компании. Пик продукции антител через 4 недели остается постоянным, и вакцина представляет собой однократную дозу.