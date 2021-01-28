Италия планирует выпустить свою COVID-вакцину
В Италии планируют запустить вакцину от коронавируса в сентябре 2021 года. Вакцину помогает разрабатывать институт Спалланцани. Об этом сообщает ANSA.
В Италии планируют запустить вакцину от коронавируса в сентябре 2021 года. Вакцину помогает разрабатывать институт Спалланцани. Об этом сообщает ANSA.
По словам главы Итальянского фармакологического агентства Джоджио Пала, в этом же месяце правительство планирует привить вакциной собственного производство около миллиона человек.
5 января 2021 года вакцина прошла первый этап клинических испытаний. По результатам первых испытаний вакцина показала 92,5% эффективности. Вакцина не имела серьезных побочных эффектов вначале. Через 28 дней после вакцинации результат лучше, чем у Moderna и Pfizer, у которых были побочные эффекты, заявили в компании. Пик продукции антител через 4 недели остается постоянным, и вакцина представляет собой однократную дозу.
Сама COVID-вакцина разработана итальянской компанией ReiThera, расположенной в Риме.
Напомним, что ранее чрезвычайный комиссар Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури заявил, что правительство страны готово подать иск против компании Pfizer из-за задержек при поставках вакцины от коронавируса.