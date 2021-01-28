Чт, 28.01.2021
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Индрек Касела
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Италия планирует выпустить свою COVID-вакцину

AstraZeneca ja Oxfordi Ülikooli koroonavaktsiini pakendamise tehas Itaalias. ФОТО: Vincenzo Pinto/AFP/Scanpix

В Италии планируют запустить вакцину от коронавируса в сентябре 2021 года. Вакцину помогает разрабатывать институт Спалланцани. Об этом сообщает ANSA.

По словам главы Итальянского фармакологического агентства Джоджио Пала, в этом же месяце правительство планирует привить вакциной собственного производство около миллиона человек.

5 января 2021 года вакцина прошла первый этап клинических испытаний. По результатам первых испытаний вакцина показала 92,5% эффективности. Вакцина не имела серьезных побочных эффектов вначале. Через 28 дней после вакцинации результат лучше, чем у Moderna и Pfizer, у которых были побочные эффекты, заявили в компании. Пик продукции антител через 4 недели остается постоянным, и вакцина представляет собой однократную дозу.

Сама COVID-вакцина разработана итальянской компанией ReiThera, расположенной в Риме.

Напомним, что ранее чрезвычайный комиссар Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури заявил, что правительство страны готово подать иск против компании Pfizer из-за задержек при поставках вакцины от коронавируса.

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