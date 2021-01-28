На следующей неделе в Эстонию должна прибыть первая партия вакцины AstraZeneca

«В настоящее время нам известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) даст свою оценку вакцине AstraZeneca 29 января. Если она будет позитивной, то Европейская комиссия выдаст разрешение на продажу AstraZeneca в ЕС 29 или 30 января», - объяснил советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер, добавив, что производитель пообещал доставить первые 14 000 доз вакцины 7 февраля.