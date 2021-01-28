Чт, 28.01.2021
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Игорь Калакаускас
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На следующей неделе в Эстонию должна прибыть первая партия вакцины AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca. ФОТО: MONIRUL ALAM/EPA

Если на этой неделе фармацевтическая компания AstraZeneca получит разрешение на продажу своей вакцины в ЕС, то в следующее воскресенье в Эстонию прибудет первая партия этой вакцины от коронавируса, пишет Rus.ERR.

«В настоящее время нам известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) даст свою оценку вакцине AstraZeneca 29 января. Если она будет позитивной, то Европейская комиссия выдаст разрешение на продажу AstraZeneca в ЕС 29 или 30 января», - объяснил советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер, добавив, что производитель пообещал доставить первые 14 000 доз вакцины 7 февраля.

Согласно графику поставки вакцины AstraZeneca, в течение февраля в Эстонию должно поступить примерно 75 000 доз этой вакцины. «Однако предыдущий опыт показывает, что информация может в скором времени измениться», - прокомментировал Сыбер.

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