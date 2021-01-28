В УЕФА подтвердили намерение провести чемпионат Европы по футболу в 12 городах

В заявлении союза отмечается, что все стороны признают необходимость гибкости в отношении решений, которые необходимо принять, чтобы учесть различные проблемы и обстоятельства.
"Я оптимистично настроен в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится, и важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, дабы сформулировать точную картину того, что, возможно, будет нас ожидать в июне и июле", - цитирует пресс-служба УЕФА президента организации Александера Чеферина.
Из-за быстро меняющейся ситуации вокруг пандемии крайний срок принятия решения о допуске зрителей на трибуны перенесен на начало апреля.
"Болельщики - это огромная часть того, что делает футбол особенным, и это верно как в отношении Евро, так и любого матча. Мы должны предоставить себе максимальное пространство, чтобы они смогли вернуться на стадионы", - добавил глава УЕФА.
Матчи Евро-2020 должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. Городу на Неве отданы три матча группового этапа и один четвертьфинал.
Ранее в СМИ высказывалось предположение о проведении турнира в одной стране или небольшой группе стран.
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