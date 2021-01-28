В школах Нарвы вводят требование 50-процентной заполняемости

Сейчас муниципальные школы Нарвы посещают только ученики 1-4-х классов, а также 9 и 12-х классов, за исключением тех, кто находится на самоизоляции. По словам заведующей Отделом культуры Виктории Лутус, из тех, кому можно учиться реально, 17 классов из разных школ учатся сейчас по домам. Они находятся на самоизоляции, поскольку ученики контактировали с заболевшими COVID-19.

Директор каждой школы будет оценивать ситуацию в своем учреждении и решать, какие еще классы с понедельника перевести на контактное обучение. 50-процентная заполняемость касается не каждого класса в отдельности, а всей школы целиком. То есть, классы, которые директор решит перевести на контактное обучение, будут приглашать в школьное здание в полном составе.

Остальные классы продолжат дистанционное обучение, как и сейчас.

Новые правила вводятся на неделю с 1 по 5 февраля. В течение этого срока городские власти решат, какими будут правила посещения школ в дальнейшем. Виктория Лутус надеется, что на следующей неделе можно будет принять решение смягчить ограничения.

Вопрос о необходимости продлить, усилить или ослабить ограничения будет рассмотрен в середине следующей недели. Решение будет принято на основе данных, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья, отметили в Отделе культуры.

Кроме того, остается в силе правило, что все ученики старше 12 лет должны носить в школе маски, кроме тех, кто не может этого делать по медицинским показателям. Маски для школьников закупили за счет городского бюджета.