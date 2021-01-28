В странах Балтии за сутки выявлено свыше 2600 случаев коронавируса

Накануне было выявлено 3017 случаев, 636 из которых - в Эстонии, 1278 - в Литве, 1103 - в Латвии. В понедельник было зафиксировано 1736 случая.

В Эстонии за сутки было выявлено 690 новых случаев заболевания, с начала эпидемии 42 656 тестов оказались позитивными, сообщил в четверг Департамент здоровья.

Скончались за сутки восемь человек, всего умерли 406 человек с заболеванием.

Выздоровели 32 398 человек. Всего вакцинировано 31 629 человек, у 6214 вакцинация завершена.

В Литве подтверждено 953 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии было выявлено 180 170 случаев, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.

От этого заболевания скончались 24 человека, всего - 2743.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1370 человек, всего излечились 125 тыс. 67 человек. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 64 тыс. 355 человек, двумя дозами - 12 тыс. 32 человека.

В Латвии выявлено 965 новых случаев COVID-19, с начала пандемии Covid-19 выявлен у 63 992 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

Скончались за сутки 10 инфицированных, всего - 1148.