Картина дня: будущее русских школ, рейтинги партий и почти 700 зараженных
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 января.
Сегодня новое правительство во главе с Каей Каллас дало первую пресс-конференцию. Кроме премьер-министра в ней приняли участие министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) и министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия). Читать далее...
Несмотря на то, что центристы отдали пост министра образования Партии реформ, традиционно выступающей за перевод школ на эстонский язык обучения, а Яак Ааб заявил на сегодняшней пресс-конференции правительства, что уже составлен план действий, в котором поставлена цель, чтобы обучение в школах Эстонии преимущественно велось на эстонском, прежний министр образования, центристка Майлис Репс утверждает, что право выбора языка обучения сохранится. Читать далее...
"Создавая в 2005 году свой театр, они дали ему имя: NO99. Номера премьер должны были идти по убывающей: 99-я, 98-я и т.д. До нуля. Для Эне-Лийз Семпер и Тийта Оясоо в этом обратном отсчете заключалась суть театра как временной, неотвратимо исчезающей формы творчества. Театр, считают они, не следует бережно сохранять и осторожно держать на музейной полке. Театр – это риск", - пишет Борис Тух.
Власти Финляндии начали отправлять обратно в Таллинн граждан Эстонии, у которых нет оснований для въезда в страну в период действия более строгих ограничений. Читать далее...
С понедельника в муниципальных школах Нарвы приступят к занятиям в школьных зданиях половина учеников. По рекомендации Департамента здоровья местные власти ввели на следующую неделю правило 50-процентной заполняемости здания. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5326 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 690, то есть 13% от общего количества. Читать далее...
На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект, с введением которого у политических советников министров появится обязанность декларировать интересы. В прошлом правительстве принять закую поправку к закону помешало противостояние EKRE. Читать далее...
Рейтинг Центристской партии упал среди русскоязычных избирателей после формования коалиции с Партией реформ, которая для многих по-прежнему ассоциируется с бронзовой ночью, сказал депутат Европарламента и член правления Центристской партии Яна Тоом. Читать далее...
Если на этой неделе фармацевтическая компания AstraZeneca получит разрешение на продажу своей вакцины в ЕС, то в следующее воскресенье в Эстонию прибудет первая партия этой вакцины от коронавируса. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас своим распоряжением определила порядок замещения министров, первым заместителем премьер-министра является министр государственного управления Яак Ааб, а вторым заместителем - министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Читать далее...
Новому, так называемому британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у «китайского» варианта, выяснили в Национальной статистической службе Великобритании. Читать далее...
Комментируя вакцинацию канцлера Министерства социальных дел Марики Приске вне очереди, медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле заявил, что эту историю следует рассматривать в более широкой перспективе. Читать далее...
Сегодня в Харьюмаа будет полностью открыт для движения двойной виадук Саустинымме - первый виадук, построенный в сотрудничестве с паевым товариществом Rail Baltic Estonia и являющийся частью нового четырехполосного отрезка шоссе Луйге - Саку. Читать далее...
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, финансовое положение государства, унаследованное от предыдущего правительства, оказалось хуже, чем ожидалось. Читать далее...
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