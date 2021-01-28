Картина дня: будущее русских школ, рейтинги партий и почти 700 зараженных

Ааб: наша цель - чтобы обучение в школах преимущественно велось на эстонском

Сегодня новое правительство во главе с Каей Каллас дало первую пресс-конференцию. Кроме премьер-министра в ней приняли участие министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) и министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия). Читать далее...

Репс: разговоры о переводе русских школ на эстонский язык обучения – спекуляции

Несмотря на то, что центристы отдали пост министра образования Партии реформ, традиционно выступающей за перевод школ на эстонский язык обучения, а Яак Ааб заявил на сегодняшней пресс-конференции правительства, что уже составлен план действий, в котором поставлена цель, чтобы обучение в школах Эстонии преимущественно велось на эстонском, прежний министр образования, центристка Майлис Репс утверждает, что право выбора языка обучения сохранится. Читать далее...

"Мы успели закрыться прежде, чем политическая власть окончательно обезумеет"

"Создавая в 2005 году свой театр, они дали ему имя: NO99. Номера премьер должны были идти по убывающей: 99-я, 98-я и т.д. До нуля. Для Эне-Лийз Семпер и Тийта Оясоо в этом обратном отсчете заключалась суть театра как временной, неотвратимо исчезающей формы творчества. Театр, считают они, не следует бережно сохранять и осторожно держать на музейной полке. Театр – это риск", - пишет Борис Тух.

Не сумевших подтвердить право на въезд в Финляндию эстонцев начали отправлять обратно в Таллинн

Власти Финляндии начали отправлять обратно в Таллинн граждан Эстонии, у которых нет оснований для въезда в страну в период действия более строгих ограничений. Читать далее...

В школах Нарвы вводят требование 50-процентной заполняемости

С понедельника в муниципальных школах Нарвы приступят к занятиям в школьных зданиях половина учеников. По рекомендации Департамента здоровья местные власти ввели на следующую неделю правило 50-процентной заполняемости здания. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 690 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5326 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 690, то есть 13% от общего количества. Читать далее...

В прошлом правительстве вето на обязанность советников министров декларировать интересы наложила EKRE

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект, с введением которого у политических советников министров появится обязанность декларировать интересы. В прошлом правительстве принять закую поправку к закону помешало противостояние EKRE. Читать далее...

Тоом о снижении рейтинга: Партия реформ — это синоним бронзовой ночи для многих русских

Рейтинг Центристской партии упал среди русскоязычных избирателей после формования коалиции с Партией реформ, которая для многих по-прежнему ассоциируется с бронзовой ночью, сказал депутат Европарламента и член правления Центристской партии Яна Тоом. Читать далее...