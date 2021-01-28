В прошлом правительстве вето на обязанность советников министров декларировать интересы наложила EKRE

Это Postimees подтвердил бывший министр юстиции Райво Аэг («Отечество»), под руководством которого министерство подготовило соответствующий законопроект еще осенью. Нужно напомнить, что именно советник Хельме в Министерстве финансов Керсти Крахт попала под уголовное преследование из-за торговли влиянием.

«Райво говорит, как политик, - ответил Хельме. - Мы не поддержали, потому что руководству силовых структур (КаПо, гендиректор Департамента внешней разведки) делали исключение. Я согласен, что настоящие разведчики деклараций не подают, но делать исключение для руководства я разумным не считаю».

По словам Райво Аэга, Хельме не удовлетворило и то, что предлагалось отправить законопроект в парламент без исключений для руководителей силовых учреждений: «21 января по попросил внести этот пункт в повестку дня правительства. После ожесточенного спора я предложил принять законопроект без части о руководстве структур и отправить часть политических советников в парламент. EKRE с этим не согласилась».

Новый министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) прокомментировала важность законопроекта: «Антикоррупционная борьба — это один из приоритетов правительства. На сегодняшнем заседании мы сделали первый шаг в том направлении, чтобы снизить коррупционные риски. Изменения делаются для того, чтобы охватить декларациями и так называемых политических советников министров, то есть тех людей, которые на основании Закона об общественной службе выполняют вспомогательные или консультационные задачи для премьер-министра и министров».

Обязанность расширить круг подателей декларации об интересах исходит из антикоррупционного объединения Совета Европы GRECO, опираясь на рекомендации которой Министерство юстиции начало работать над законопроектом в прошлом году.

«Кроме одобренного сегодня законопроекта, я считаю крайне важным, чтобы правительство в ближайшее время приняло антикоррупционный план действий, который определит конкретные цели и шаги, которые нужно предпринять для сокращения коррупции», - подчеркнула Лаури.