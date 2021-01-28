Названы самые популярные имена новорожденных в Эстонии за 2020 год

В 2020 году имя Робин родители выбрали в 96 случаях, за ним в рейтинге самых популярных имен для мальчиков следуют Оливер (72) и Расмус (68). Имя София было дано девочкам в 82 случаях. За Софиями идут Мии (74), Эммы и Марты (по 76 раз).

Имена Робин и София уже долгое время являются фаворитами у родителей Эстонии. В течение последних десяти лет Робин неизменно входил в шестерку самых популярных имен, четыре раза это имя возглавляло рейтинг. София восемь лет была на первом и два года — на втором месте в рейтинге.

Саара и Якоб впервые в прошлом году вошли в десятку самых популярных имен. Например, в 2011 году имя Саара было на 122 месте по популярности, а Якоб — на 60. Новую волну популярности получили также такие имена как Адеэле, Элли, Эмма, Ида, Лооре, Матильда, Оливиа, Роози, Сяде, Йохан, Йоханнес, Хуго и Оскар.

Выбор имени зависит от места проживания родителей. На общем фоне выделяются Харью- и Ида-Вирумаа, где на популярность имен влияют различные предпочтения родителей неэстонцев. Имя Робин чаще всего выбирали на юге Эстонии, где оно занимает в рейтинге лидирующую позицию. Всего Робин входит в тройку самых популярных имен в 12 уездах. В Центральной Эстонии больше мальчиков в возрасте до десяти лет носят имя Расмус, которое в восьми уездах было на первом и в одном — на втором месте. В остальных уездах Расмус в первую тройку не попал. В семи уездах в топ-три также входит Оливер.

Что касается девочек, то имя Элийзе попало в тройку самых популярных в восьми уездах, Лисандра и София — в пяти уездах. Использование имен Элийзе и Лисандра в последние годы снизилось, поэтому на текущий результат влияет их популярность в первой половине десятилетия.