Фото ⟩ Они сделали это! Самое высокое деревянное здание Швеции

Компания презентовала многоквартирный комплекс Kajstaden Tall Timber Building, который полностью изготовлен из перекрестного ламинированного бруса. Такой дом значительно экологичнее привычных бетонных зданий, и это очевидно, так как древесина является полностью возобновляемым материалом и практически не оставляет углеродный след.

Деревянный дом в Швеции. ФОТО: Nikolaj Jakobsen / Thearchitect

«Общая экономия углекислого газа за счет использования твердой древесины вместо бетона оценивается в 550 тонн CO2 в течение всего срока службы здания», — пояснил Роб Марш, менеджер бюро по устойчивому развитию.

Деревянный дом в Швеции. ФОТО: Nikolaj Jakobsen / Thearchitect

Также считается, что деревянные здания улучшают самочувствие людей, находящихся в нем. Конструкция завершенного в 2019 году многоквартирного жилого дом высотой в 8 этажей состоит из перекрестного ламинированного бруса, закрепленного механическими винтами, что обеспечивает демонтаж и повторное использование.

Деревянный дом в Швеции. ФОТО: Nikolaj Jakobsen / Thearchitect

В Эребру на юге Швеции по проекту студии возводится жилой комплекс, который займет весь район Эрнсру на берегу реки Свартон. Концепцию деревянного квартала с хаотично расставленными домами разработал постоянный архитектор C.F. Møller из Стокгольма Ола Йонссон. Проект получил название Örnsro Trästad (Деревянный город Эрнсру). Район включает в себя здания переменной этажности: жилые дома высотой от четырех до 11 этажей.