Таллиннский окружной суд оправдал мустакивиского стрелка

Суд также отметил, что осужденный находился в тюрьме предварительного содержания три месяца, что должно было оказать на него влияние, как шоковое заключение. По оценке суда, и обстоятельства совершенного преступления, и личность осужденного говорят о том, что реальное отбытие наказание не является целесообразным при условии, что он не совершит в течение двух лет нового умышленного преступления.

Дмитрию Дорошкевичу предъявили обвинение в попытке убийства, которое заключалось в том, что ночью 1 августа 2018 года он пять раз выстрелил в потерпевшего на мосту Мустакиви в Таллинне из имевшегося при нем оружия. Пули попали в голову и верхнюю часть туловища, причинив опасные для жизни ранения.

23 сентября 2020 года Харьюский уездный суд признал Дорошкевича виновным в попытке убийства и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Окружной суд пришел к выводу, что обвиняемый Дорошкевич действовал в состоянии экстренной обороны, поскольку именно потерпевший затеял конфликт, мешал Дорошкевичу выполнять рабочие обязанности и беспричинно ударил его кулаком по голове.

Также потерпевший продолжал конфликт, оскорбляя и провоцируя обвиняемого, несмотря на то, что ему сообщили, что у обвиняемого есть оружие, из которого он сделал предупредительный выстрел в воздух, что помогло на какое-то время отодвинуть потерпевшего от обвиняемого. Потерпевший продолжал нападать на обвиняемого, в ответ получил пять пуль, которые привели к глубокой инвалидности.

Однако окружной суд отметил, что обвиняемому не нужно было делать серию выстрелов в тело нападавшего. По оценке суда, ничто не мешало обвиняемому направить оружие в ноги бегущего на него нападавшего, что являлось бы более гуманным способом защиты от нападения.

Таким образом, суд считает, что способ применения оружия в отношении нападавшего был недопустимо интенсивным, и причинил слишком тяжелый ущерб, превысив таким образом предел самообороны.

В итоге суд пришел к выводу, что в ситуации, когда потерпевший без причин напал на выполнявшего рабочие обязанности обвиняемого, после угрожал и оскорблял его, причем обвиняемый успел попросить помощи в вызове полиции у проезжавшей мимо скорой помощи, вполне обосновано определить, что обвиняемый находился в состоянии крайнего душевного возбуждения. Поэтому его поведение можно квалифицировать, как спровоцированная попытка убийства.

Суд учел смягчающие обстоятельства — самооборона — и то, что в момент совершения преступления обвиняемый выполнял свои рабочие обязанности, что и стало причиной начала конфликта с потерпевшим. Также учтено то, что обвиняемый остановил скорую помощь и позвал помощь для потерпевшего. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Таким образом, вина осужденного состояла в том, что в ответ на нападения потерпевшего он причинил ему излишний вред.

Суд частично удовлетворил материальный иск потерпевшего и присудил выплачивать в период с 2.08.2018 по 31.12.2018 ежемесячно по 100 евро, а начиная с 01.01.2019 до полного выздоровления потерпевшего ежемесячно 0,2 ставки от установленной правительством республики минимальной зарплаты. В качестве нематериального ущерба окружной суд постановил выплатить 5000 евро.

Также Дмитрий должен заплатить в пользу государства 876 евро.