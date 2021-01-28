Член научного совета: связанных с вакцинацией случаев коррупции у нас немного

Андеро Уусберг, член научного совета, бихевиорист и психолог, объяснил Postimees, что самое распространенное толкование случая с вакцинацией Марики Приске у людей заключается в том, что это было нечестно.

«Поведение людей не совпадает с имеющимся у нас общественным соглашением, и ведут себя так люди, которые в силу своего положения могут вести себя подобным образом», - объяснил Уусберг.

Однако Уусберг не верит, что люди начнут думать, будто вакцина предназначена только для богатых или состоятельных людей. «Я не хочу сказать, что ужасно приятно иметь такие коррупционные случаи, скорее дело в общем дефиците вакцины, что делает неизбежным появление где-то таких коррупционных случаев», - считает он.

Правительство, министерство, Департамент здоровья, больницы и семейные врачи подтвердили, что план вакцинации существует и будет выполняться. Указывают ли такие случаи, как вакцинация четырех членов совета больницы Раквере и предложение главой больницы Валга вакцины своим одноклубникам, а теперь и вакцинация канцлера Приске, что этот план не выполняется?

Уусберг считает, что сразу это, конечно, утверждать нельзя. По его словам, учитывая количество привитых, эти случаи пока единичны. «Можно подумать, что вероятность коррупции существует в каждой цепочке (больницы, центры семейных врачей и дома престарелых), и сейчас у нас есть практически один пример. Пример канцлера скорее относится к серой зоне, где осталась доза вакцины», - сказал Уусберг. По его словам, таких серых случаев по-прежнему очень мало.

Большее количество вакцины не увеличивает желание вакцинироваться, потому что, по словам Уусберга, доступность - не единственный фактор, который сдерживает людей: на этот процесс в основном влияют побочные эффекты вакцин и эффективность.

«Во-вторых, согласно исследованиям, самое главное - это насколько удобно и быстро вы получите вакцину», - сказал Уусберг. По его словам, не нужно беспокоиться о тех, кто вообще не хочет вакцинироваться, потому что их мало.

"Скорее стоит беспокоиться о тех, кто в принципе ничего не имеет против вакцины, но у них дети, работа и другие дела. Тем, кто не готов лезть из кожи вон, чтобы получить эту вакцину», - пояснил Уусберг. По его словам, система вакцинации должна быть максимально простой для человека.