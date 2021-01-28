В Пирита продается просторная квартира с видом на море

Выставленная на продажу квартира находится в пляжном доме. Просторная гостиная и одна из спален выходят на большой открытый балкон, где по вечерам можно любоваться морскими закатами.

Квартира в Пирита. ФОТО: KV.EE

Большая четырехкомнатная квартира состоит из открытой кухни, гостиной, трех спален, двух ванных комнат и сауны. Квартира меблирована, и мебель входит в цену. Окна двух спален выходят во двор, с видом на сосновый лес.

По данным Крепостной книги, площадь квартиры - 157,7 м2, из которых 20,3 м2 приходится на террасу.

Квартира в Пирита. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.