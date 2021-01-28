Рейнсалу: фармацевтические компании следует приструнить

По его словам, фармацевтические компании пытаются создать конкурентную ситуацию, в которой государства пытались бы предложить более высокую цену. «Единый договор с Европейским союзом уже заключен, нет нужды бунтовать для этого», - цитирует Rus.ERR Рейнсалу, который добавил, что любом случае сложилась недопустимая ситуация.

«В ходе деловых переговоров следует призвать крупные фирмы к порядку, не позволяя им диктовать свои условия. Европейский союз – это все же экономическая империя», – сказал бывший министр, добавив, что Эстонии следует очень активно искать способы для заказа вакцин от других производителей и отслеживать возможности их выхода на рынок.