Чт, 28.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Рейнсалу: фармацевтические компании следует приструнить

Урмас Рейнсалу. ФОТО: Tairo Lutter

Европейскому союзу следует быть жестче с фармацевтическими компаниями и при необходимости обдумать вариант отказа в выдаче им разрешения на продажу других препаратов, заявил бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

По его словам, фармацевтические компании пытаются создать конкурентную ситуацию, в которой государства пытались бы предложить более высокую цену. «Единый договор с Европейским союзом уже заключен, нет нужды бунтовать для этого», - цитирует Rus.ERR Рейнсалу, который добавил, что любом случае сложилась недопустимая ситуация.

«В ходе деловых переговоров следует призвать крупные фирмы к порядку, не позволяя им диктовать свои условия. Европейский союз – это все же экономическая империя», – сказал бывший министр, добавив, что Эстонии следует очень активно искать способы для заказа вакцин от других производителей и отслеживать возможности их выхода на рынок.

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