Раймонд Кальюлайд: Таллинн должен сам начать уборку тротуаров

«Городское пространство Таллинна должно быть доступным, безопасным и удобным в использовании для всех, включая людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, детей и родителей с колясками. Однако сегодняшняя ситуация далека от удовлетворительной, потому что тротуары города не очищены от снега и льда равномерно», - объяснил Кальюлайд.

По его словам, нынешняя система явно не работает, потому что предписание Мупо или публичное порицание старейшины района не предлагает передвигающимся пешком горожанам быстрого решения проблемы.

«Родитель, который толкает детскую коляску, или пожилой человек с ограниченными возможностями передвижения должны иметь возможность делать свои дела даже в более сложных погодных условиях, а не сидеть в тюрьме дома», - сказал Кальюлайд.

«Город Таллинн очищает дороги за счет необходимой техники и персонала. Благодаря такой же эффективной очистке велосипедных дорожек и тротуаров, мы обеспечим всем гражданам возможность передвигаться», - считает Кальюлайд.