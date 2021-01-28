Чт, 28.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Раймонд Кальюлайд: Таллинн должен сам начать уборку тротуаров

Raimond Kaljulaid ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Депутат городского собрания Таллинна от социал-демократов Раймонд Кальюлайд представил горсобрание проект, в котором горуправе дается задача проанализировать, как и по какой цене город мог взять содержание тротуаров под свою ответственность, пишет Postimees.

«Городское пространство Таллинна должно быть доступным, безопасным и удобным в использовании для всех, включая людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых людей, детей и родителей с колясками. Однако сегодняшняя ситуация далека от удовлетворительной, потому что тротуары города не очищены от снега и льда равномерно», - объяснил Кальюлайд.

По его словам, нынешняя система явно не работает, потому что предписание Мупо или публичное порицание старейшины района не предлагает передвигающимся пешком горожанам быстрого решения проблемы.

«Родитель, который толкает детскую коляску, или пожилой человек с ограниченными возможностями передвижения должны иметь возможность делать свои дела даже в более сложных погодных условиях, а не сидеть в тюрьме дома», - сказал Кальюлайд.

«Город Таллинн очищает дороги за счет необходимой техники и персонала. Благодаря такой же эффективной очистке велосипедных дорожек и тротуаров, мы обеспечим всем гражданам возможность передвигаться», - считает Кальюлайд. 

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