На Postimees TV стартовал сериал «Министр между двух огней», куда будут приглашены все члены правительства Каи Каллас. Первой в студии побывала министр соцзащиты Сигне Рийсало.

Тоомас Каск: Вы описывали себя как человека, который увереннее и эффективнее всего чувствует себя именно в кризисной ситуации. Означает ли это, что в условиях пандемии вы чувствуете себя как рыба в воде.

- Факт, что люди бывают разные и источники мотивации, которые заставляют человека действовать во имя или против чего-то, тоже могут быть очень разными. Меня кризис, который нуждается в решении, точно мотивирует. Будь то в частной жизни или на работе. Но да, это нечто такое, что меня заводит.

Аймар Алтосаар: В первом правительстве был еще один министр, который занимался кризисом народонаселения, а теперь есть министерский пост, которого в прежнем правительстве не было. Проблемы кризиса народонаселения теперь в вашей компетенции?

- К этому вопросу можно подойти по-разному: политически, технически и по существу. Раньше долгое время было так, что в Министерстве социальных дел было два министра, причем в портфель министра соцзащиты входила семейная политика. На самом деле, в Министерстве социальных дел мы говорим о пенсиях, продолжительности жизни людей, рождениях, годах, прожитых здоровыми. За исключением миграции, если говорить о политике народонаселения. В известном смысле мы вернулись к своему естественному или нормальному состоянию. В Министерстве социальных дел мы, естественно, продолжим работу с Танелем Кийком, поскольку эти темы очень взаимосвязаны. Ничего не поделаешь – будем заниматься и вопросами народонаселения.

Кто такая Сигне Рийсало? Сигне Рийсало (52) – министр социальной защиты в правительстве Каи Каллас (Партия реформ). Имеет сына и дочь. С 1994 года член Партии реформ.

В 2019-2021 годах входила в XIV состав Рийгикогу, входила в комиссии по разрешению кризиса народонаселения и социальную комиссию.

В 1993-2019 годах работала в Министерстве социальных дел.

В 1990-1993 годах была референтом в Госканцелярии.

В 1987-1990 годах была техником в Eesti Maaehitusprojekt.

В 1989 году окончила экономический факультет Таллиннского политехнического института.

В 1995 году – ТЛУ по специальности «социальная работа».

В 2008 году – ТУ по специальности «право».

В 2017 году – ТЛУ по специальности «социальная работа».

В 2017 году поступила в магистратуру ТЛУ по специальности «социальная педагогика и защита детей».

Алтосаар: Будете ли вы подходить к теме народонаселения более широко, поскольку она касается не только рождаемости, что тоже важно, но будете ли вы затрагивать и благополучие людей вообще? Ведь если будет хорошо и пожилым, и молодым, дети в любом случае будут рождаться.

- Я эксперт по социальной работе с соответствующим образованием. Дуга жизни – то, из чего я исхожу при организации моей работы. От рождения до смерти, как говорится, и все, что между ними. Это темы, которые должны быть покрыты. С другой стороны, есть тема политики народонаселения, которую я раньше, будучи чиновницей, жестко критиковала. У нас не было в государстве какого-то централизованного органа, который анализировал и планировал бы в долгосрочной перспективе, как преодолеть уменьшение и старение населения таким образом, чтобы живущие здесь люди могли максимально реализовать себя и государство не утратило жизнеспособность. В этом плане важно, чтобы мы в Министерстве социальных дел увеличили возможности анализировать данные и проигрывать сценарии будущего. Это означает не только то, сколько у нас рождается детей и сколько людей от нас уходят. Что-то можно прогнозировать в плане миграции, не полностью, конечно, но мы посмотрим, сколько у нас людей с определенными признаками и какие услуги и потребности мы должны покрыть. Зачастую мы действуем исходя из проблемы, которая у нас на столе, а к утру проблема уже изменилась.

Алтосаар: То есть вы рассматриваете общество как целостную систему, а не выбираете отдельно стоящее явление? Пытаетесь покрыть всю человеческую жизнь, что и представляет собой социальную безопасность.

- Да, но здесь сразу возникает граница. У нас есть другие министерства и в нашем собственном министерстве два министра. Нельзя заходить на чужое поле и утаптывать его грязными ногами. Это означает, что ключ ко всему – сотрудничество. Между министерствами и организациями, между местными самоуправлениями, что очень важно, например, в опеке и защите детей. То же в здоровье населения: профилактика – это же местный уровень. Ключ – в сотрудничестве на каждом уровне.

Каск: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что система защиты детей – очень близкая для вас тема. Что вы планируете изменить в этой сфере или улучшить за время своего срока?

- Мы создали систему защиты детей со своими очень хорошими коллегами из Министерства социальных дел и с очень хорошими людьми в Департаменте социального страхования, и в местном самоуправлениях она применяется. Если теперь сказать, что здесь что-то необходимо сделать, то да – ни одна система не вечна, она создана в свое время. Может быть, в каком-то вопросе она немного опережает время, но в другом немного отстает.

Каск: Приведите пример.

- Например, вся профилактика, которая прописана в законе и которую поначалу людям трудно понять. Профилактика, на самом деле, означает меньшие расходы в будущем, и мы не говорим о десяти или пятнадцати годах. Возьмем тех детей, которым мы помогаем выйти на рынок труда, получить образование и создать семью. Мы можем создать и сохранить семью, воспитать детей – для этого должна быть база в виде безопасного детства. Тогда у нас будут люди, которые будут и дальше вести Эстонию.

Сигне Рийсало приносит присягу. ФОТО: Madis Veltman

Каск: Как случилось, что в уходе за родными Эстония плетется среди европейских отстающих?

- Есть и другие темы, где нам стоило бы взглянуть на себя в зеркало. Уход за родными – очень больная и многогранная тема. Она ставит семью ухаживающего, который финансово покрывает стоимость места в приюте или каждый день ухаживает сам, в очень сложное положение. Человек выпадает с рынка труда, в основном у этих людей есть дети. Если ребенок уже учится в университете, тогда и расходы на образование ложатся на семью. И возникает ситуация, когда приходится делать выбор. Саморазвитие, интересы и хобби обычно откладываются, и люди сосредотачиваются на уходе за родными или его оплате. Это, на самом деле, довольно философская или ценностная дилемма. Но я не хочу рассматривать эту тему исключительно как уход за родными. Это долговременный уход и, в первую очередь, это профилактика, уменьшение проблем, предложение инновационных услуг по дому, что позволит людям самостоятельно находиться дома как можно дольше. То, что член семьи должен начать помогать близкому в повседневных делах, в какой-то момент встанет на повестке и это оправданно. Но мы должны развивать услуги на дому таким образом, чтобы работоспособный человек смог работать, чтобы у него была отдушина и он мог зарабатывать, содержать детей, а услуга оказывалась бы на дому. Это очень важное направление развития.

Каск: Эта услуга сама по себе стоит очень много. Где такая маленькая страна, как Эстония, возьмет деньги?

- Мы, на самом деле, и сейчас тратим довольно много денег на это. Например, мы не помогаем людям, прежде чем начать задумываться об опеке учреждения или уже оказывать эту услугу. Опека учреждения всегда обходится дороже, чем услуга на дому по потребности. Здесь придется взглянуть на ресурсы, которые у нас есть, и естественно, потребность в ресурсах велика. Это вызов и, на самом деле, это четко прописано в коалиционном договоре, что эти решения необходимо продумать. Говорилось и о страховании опеки. Я не уверена, что люди всегда одинаково понимают, что имеется в виду под страхованием опеки. Сразу возникает идея частного страхования: платеж индивидуален и тогда я получаю что-то взамен. Схемы страхования бывают разные и их необходимо обдумать. Здесь есть роль государства, местного самоуправления и самого человека. По-прежнему есть и роль близких, но она должна быть приятной, чтобы это было на уровне человеческих отношений и поддержки. Не в том объеме, как сейчас – оплата примерно 80%.

Алтосаар: У нас есть и родители-одиночки, которым по-прежнему платят пособие в 19 евро на ребенка. Вы собираетесь это изменить?

- Здесь необходимо уточнить, что означает этот термин. В основном у ребенка двое родителей и, если мы говорим о так называемом родителе-одиночке, т.е. когда у ребенка в свидетельстве о рождении стоит прочерк в графе «отец», то число таких детей постоянно уменьшается. Если подумать об интересах и правах ребенка, то его интерес и право, согласно конвенции о правах ребенка, состоят в том, чтобы знать своих родителей и по возможности поддерживать с ними общение. С точки зрения прав ребенка, я бы не хотела способствовать или делать более привлекательной ситуацию, когда в детское свидетельство о рождении не вписывают отца. Цель должна состоять в том, что у каждого ребенка есть мать и отец, - двое родителей. Если, на самом деле, родитель совсем один и есть потребность материальной поддержки, то должна быть услуга поддержки по потребности, а не универсальная выплата по этому принципу. Если мы слишком повысим это конкретное пособие, его будут хотеть, поскольку будут льготы и пособия. Это точно не в интересах ребенка.

Каск: Какой должна быть идеальная модель семьи при воспитании ребенка?

- Семья, в которой можно расти. Важнее всего, чтобы семья была. Во-вторых, чтобы там была забота и любовь. Примеры должны быть достойными. И то, чтобы взрослые действительно были рядом с ребенком. Это важнее всего.

Каск: Вы, наверное, понимаете, куда я клоню со своим вопросом.

- Конечно (смеется).

Каск: Понятие брака, закрепленное в Законе о семье, не будет пересмотрено? Так значится в коалиционном договоре.

- Я могу высказать здесь свое мнение. Я и ранее озвучивала его публично. Я не думаю, чтобы в Эстонии было необходимо обязательно менять представление о равенстве брака, т.е. Закон о семье. Но я одна из тех, кто подписал петицию зеленых о равенстве брака. Я действительно считаю, что люди имеют равные права делать свободный выбор. Каким могло бы быть идеальное решение? Мое личное мнение – что равные возможности обеспечило бы решение о прикладных актах к Закону о сожительстве.

Каск: Кажется, что это темная сфера, но как тогда изменить эти прикладные акты?

- Это вовсе не темная сфера! Если мы говорим о прикладных актах, то это вопрос очень технический и юридический. Там нет ничего темного! Просто у нас есть действующий Закон о сожительстве, но во многих других законах статьи, связанные с Законом о семье, не согласованы. Это означает, на самом деле, пересмотр всего правового пространства и приведения его в порядок. Ничего такого сложного!

Задачи министра социальной защиты В компетенцию министра социальной защиты входят пенсии, социальная опека, политика равенства, семейная политика и политика народонаселения, а также защита детей. Министра назначает на должность и освобождает от нее Президент Республики.